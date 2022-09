Cum explică Serviciul de Evidență Informatizată a Persoanelor Ploiești cele două luni de așteptare pentru o programare pentru eliberarea buletinului

Mai mulți ploieșteni au semnalat în ultima vreme timpul lung pe care trebuie să-l aștepte pentru schimbarea actelor de identitate. Serviciul Evidență Informatizată a Persoanelor a precizat că situația este generată de faptul că S.P.C.L.E.P. Ploiești deservește aproximativ 250.000 de locuitori din Ploiești, dar și din alte opt localități arondate, iar suplimentar sunt peste 6.500 de persoane cu acte de identitate expirate.

Ultima sesizare primită pe tema duratei mari de așteptare pentru o programare în vederea preschimbării buletinelor ne-a fost transmisă, săptămâna trecută, de un ploieștean care a reclamat faptul că a reușit să se programeze de abia pe 1 noiembrie 2022.

Luni, 12 septembrie, se puteau face programări la ghișeul I începând cu data de 3 noiembrie 2022, iar la ghișeul II din 2 noiembrie 2022.

Comunicatul Serviciului de Evidență Informatizată a Persoanelor Ploiești

Având în vedere faptul că, Serviciul Evidența Informatizată a Persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P. Ploiesti deservește aproximativ 250 000 de locuitori atât din municipiului Ploiești cât și din cele opt localități arondate, respectiv: Balta Doamnei, Berceni, Drăgăneşti, Dumbrava, Gherghiţa, Gorgota, Poienarii Burchii, Puchenii Mari,

Cunoscând faptul că la nivelul S.P.C.L.E.P.-Ploiești sunt peste 6.500 de restanțieri, persoane cu acte de identitate expirate (urmare a pandemiei) și a unui număr crescut de cetățeni români veniți din străinătate cu acte de identitate expirate, precum și de numărul mare de audiențe (peste 350 de persoane-cu situații speciale) având în vedere personalul redus al instituției noastre (S.P.L.C.E.P. Ploiești funcționează cu un nr de personal în conformitate cu OUG 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar, respectiv un lucrator de evidența persoanelor sau ofițer de stare civilă pentru 6500 de locuitori), un personal insuficient pentru asigurarea unui serviciu eficient, timpul de asteptare a crescut.

În acest sens pentru a nu se crea aglomerație și pentru ca activitatea serviciului să se desfășoare într-un mod civilizat, solicitanților li se recomandă să își efectueze programări (cunoscând faptul că legiuitorul acordă posibilitatea, în conformitate cu ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 97 din 14 iulie 2005 (**republicată**) privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români** la art.19, privind realizarea actului de identitate “Cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate, dar nu mai puţin de 15 zile, titularul sau reprezentantul legal al acestuia are obligaţia să solicite serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor eliberarea unei noi cărţi de identitate, prezentând documentele prevăzute la art. 14 alin. (3), (4) sau (5).”)

Față de cele prezentate S.P.L.C.E.P. Ploiești face eforturi susținute pentru preluare fără programare a documentelor pentru persoanele care au actul de identitate pierdut, care iși schimbă numele (ex.căsătorie) iși schimbă domiciliul, cât și pentru cărți de identitate provizorii dar și situații excepționale dovedite cu documente (Astfel în momentul în care lucrarea unui solicitant va fi primită mai repede decât timpul alocat, conform programarii, sau dacă o persoană nu se prezintă la programare, colegii o vor conduce către Ghișeul depuneri documente)

Totodată, D.J.E.P.-PH vine in sprijinul cetățenilor și preia documente pentru realizarea actelor de identitate persoanelor aflate într-o situație deosebită, susținută cu documente (ex: certificate medicale, contracte de munca, etc) la sediul situat în str. Vasile Lupu nr.60-62, iar programarea se realizează la nr. de telefon 0244-302 347 sau 0244 302 377 (termen de solutionare -24 ore).

Pentru evitarea prezentării, în același timp, a unui număr mare de persoane la sediul acestor servicii publice, recomandăm cetățenilor să acceseze platformele de programare on-line şi/sau telefonic existente la nivelul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor. Astfel, recomandăm consultarea programului de activitate al serviciului public comunitar de evidență a persoanelor de la locul de domiciliu, inclusiv prin accesarea websiteurilor primăriilor în subordinea cărora acestea funcționează.

În speranța că am reușit să vă edificăm, vă dorim mult succes în demersurile întreprinse!”