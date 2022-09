Criza apei calde în Ploiești. 38 de eleve cazate la internatul Colegiului Național IL Caragiale din Ploiești fac dușuri cu apă rece și nu au meniu asigurat la cantină

Furnizarea apei calde a fost sistată cu 1 august în Ploiești, iar printre cei care au de suferit de pe lipsa asigurării acestui serviciu sunt și elevii cazați în internatele unităților școlare din municipiu. În prima săptămână de școală, 38 de eleve cazate la internatul de la Colegiul Național IL Caragiale din Ploiești nu au apă caldă și, din acest motiv, nu au nici meniul asigurat la cantina unității de învățământ. La internatul unității de învățământ, alte 20 de cereri de cazare sunt în așteptare, pentru că părinții vor să se asigure că elevii vor avea apă caldă.

Lipsa apei calde din Ploiești îi afectează în mod direct nu doar pe locatarii de la bloc, ci și pe elevii care sunt cazați în internatele unităților de învățământ din municipiu.

Consiliul Local Ploiești a alocat fonduri pentru achiziționarea de boilere pentru unitățile de învățământ de abia săptămâna trecută, în condițiile în care furnizarea apei calde a fost sistată cu data de 1 august, iar deschiderea noului an școlar a avut loc pe 5 septembrie.

Fără apă caldă și fără mâncare, în prima săptămână de școală

Elevii cazați la internatul Colegiul Național IL Caragiale, în prima săptămână de școală, nu au apă caldă și, din acest motiv, nu beneficiază nici de mâncare la cantină.

„Pe grupurile de elevi am fost anunțați că la internat copiii nu vor avea apă caldă, iar în prima săptămână de școală nu se va servi nici masa la cantină, din același motiv. Dacă se cunoștea situația legată de apa caldă în Ploiești de ce nu au demarat lucrările mai demult? În plus, am fost anunțați că la cantină, după ce va exista apă caldă, se va asigura doar mic dejun și prânz, deși ca părinte consider că cina este cea mai importantă pentru un copil în creștere”, ne-a semnalat situația un părinte.

Două boilere achiziționate pentru Colegiul Național IL Caragiale Ploiești

Conducerea Colegiului Național IL Caragiale Ploiești a anunțat că deja au fost achiziționate boilere pentru asigurarea apei calde la internat.

„Noi am achiziționat două boilere cu o capacitate de 100 de litri fiecare. Așteptăm ajutorul Primăriei Ploiești pentru montarea boilerelor care ar urma să aibă loc în următoarele aproximativ 7 zile”, ne-a declarat prof. Laura Elena Pandelache, directorul Colegiului Național IL Caragiale Ploiești.

Cu privire la faptul că, de săptămâna viitoare, la cantina internatului, ar urma să fie asigurat doar micul dejun și prânzul, conducerea Colegiului IL Caragiale Ploiești susține că decizia a fost luată în urmă cu mai mulți ani de către Consiliul de Administrație al unității de învățământ.

„De vină ar fi solicitările reduse pentru masa de seară, precum și personalul insuficient care deservește cantina și pentru asigurarea condițiilor optime soluția admisă de Consiliul de Administrație a fost să se asigure mic dejun și prânz”, a precizat prof. Laura Elena Pandelache, directorul Colegiului Național IL Caragiale Ploiești.