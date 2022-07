ADOR cere în instanță rezilierea contractului pentru realizarea unui nou PUG in Ploiești

Având în vedere ca Planul Urbanistic General este departe de a fi finalizat într-un viitor cât mai apropiat, cel pe care se lucreză acum fiind din 1999, Alianța pentru Drepturile Omului din România (ADOR) a acționat în instanță Primăria municipiului Ploiești. Motivul este un contract de servicii (nr. 016942/22.09.2014), care presupunea realizarea în termen de 23 luni a noului PUG la nivelul mun. Ploiești pentru suma de 929.000 de lei plus TVA în valoare de 222.960 lei. Contractul fusese încheiat în 2014.

Conform intransigent.ro, ”deși termenul de finalizare a lucrării era de 23 de luni, în prezent, la aproape 8 ani, s-a finalizat abia etapa a treia din cele șase stabilite în contract.

Prima etapă a PUG-ului a fost finalizată și plătită de primărie abia în septembrie 2016, când ar fi trebuit predată întreaga lucrare.

Apoi, etapa a doua a fost predată Primăriei Ploiești în 9 februarie 2021, iar etapa a treia trebuia finalizată în 15 martie 2022, insa nu s-a realizat pana la acest moment.

Prestatorul contractului, Universitatea Ion Mincu a întârziat cu anii predarea documentației și au avut nevoie de încheierea unor acte adiționale la contractul inițial. Așa se explică de ce în termenul de 23 de luni pentru predarea PUG-ului a fost finalizata numai prima din cele șase etape, de ordinul anilor peste termenul stabilit in contractul nr. 016942/22.09.2014, Directia Urbanism din cadrul Primăriei Ploiești a fost nevoita sa lucreze după un Plan Urbanistic General din 1999 care a expirat zece ani mai târziu, însă a fost prelungit printr-o hotărâre a Consiliului Local Ploiești (HCL 382 din 24 noiembrie 2009) la un termen nedefinit. Mai exact, cităm din această hotărâre, ”până la aprobarea documentației pentru un nou Plan Urbanistic General”.

În cei 13 ani care au trecut de la expirarea PUG-ului realizat în 1999 și prelungit pe perioada nedeterminata în 2009, multe dintre construcțiile ridicate în Ploiești s-au făcut prin aprobare de PUZ-uri obținute pe bandă de diverși dezvoltatori imobiliari, atât persoane fizice, cât și juridice, in baza unui PUG care corespundea realitatii din perioada 1999-2009. In aceste conditii actele de urbanism se pot considera nule sau false, pentru ca nu sunt intemeiate de situatii reale.

Avand in vedere aceste lucruri, practica aceasta de a prelungi indeplinirea contractelor care initial nu au fost indeplinite, este una abuziva si ridica multe semne de intrebare. Pentru ce se mai inceheie contracte pe o perioada determinata, daca termenele nu sunt respectate? Unde este onestitatea semnatarilor contractelor din bani publici?

Prin urmare, se impune rezilierea contractului de servicii nr. 16942/22 septembrie 2014, incheiat intre municipiul Ploiesti in calitate de beneficiar si Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București, în asociere cu SC Mina-M Com SRL, in calitate de prestator, avand ca obiect realizarea unui nou plan urbanistic general. Numarul dosarului este 2981/105/2022.

Solicitam, pe aceasta cale, consilierilor locali sa puna in discutie rezilierea contractului, pentru ca tine Ploiestiul in loc, iar termenele prelungite nu se justifica.”, notează jurnalistul Eugen Cristescu, de la intransigent.ro, citând demersul ADOR