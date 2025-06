Tupeul celor care ne salvează de ceea ce ei au distrus

S-a treminat (deocamdată!) cu frica de ruși, de extremism, de indivizi care doar capitalizează nemulțumirile justificate ale românilor. Avem un guvern, dar jumătate din el este copus din părtașii la política generatoare de dezastru economic în România. Cât tupeu să ai, să te prezinți ca salvator?

Îți dau foc la casă, apoi alerg cu o găleată cu apă și strig la tine să te dai din calea mea pentru că vin să te salvez. Te pomenești că aștept să-mi și mulțumești…

Cum vi se pare abordarea? Este fix ceea ce văd la unii dintre politicienii PNL și PSD, mai mult la liberali. Pesediștii parcă au avut o atitudine mai rezervată, destul de parșivă astfel încât să își negocieze păstrarea unor privilegii. Măcar nu i-am văzut făcând mare caz zilele astea, așa cum unii dintre liberali o fac în mod ostentativ.

Un deficit de 9,5% este rezultatul unei politici economico-sociale dezastruoase. O demență a aruncatului cu bani pentru voturi, a mitei electorale pe care au mascat-o în majorări fără limite ale unor venituri.

Amărâții au primit praful de pe tobă, adevărații beneficiari ai dezmățului fiind tot cei cu venituri mari, toți mufați prin funcții publice la bugetul de stat. În fine, știți deja povestea. Important e ce urmează.

Bolojan? Să vedem…

Ilie Bolojan a confirmat ca primar în Oradea, apoi ca președinte de CJ în Bihor. Nu poate fi considerat doar un ordonator de credite, adică doar un nene care gestionează un buget pe care îl are la dispoziție, așa cum fac prin lege cei în poziții similare. Bolojan a fost mai mult de atât, a fost un administrator de municipiu și apoi de județ pentru care a atras fonduri. Chiar el recunoștea că nu a inventat ”apa caldă” în administrație, ci doar a copiat modele de succes pentru care s-a zbatut să obțină fonduri. A și reușit, iar rezultatele sunt incontestabile.

Nu de puține ori, văzând ce maimuțoi au ajuns să conducă pe la noi, oameni de nimic cu un milion de frustrări și neputințe/incompetențe, îl dădeam exemplu pe Bolojan, rugându-i public să aibă bunul simț măcar să se inspire de la el. Nu a fost cazul…

Acum, Bolojan are responsabilități infinit mai mari. Pare un fel de Robocop, pare un tip serios, a avut o prestație mai mult decât decentă ca președinte interimar, după demisia dulapului de la Sibiu. Declarativ, pare că e hotărât să facă față provocării de a scoate țara din rahat. Da, da… aici suntem. Din vina cui? Păi fix a colegilor lui și a aliaților social-democrați.

Sper ca Bolojan să reușească pentru binele nostru. De al lui, sincer, nu prea îmi pasă. Doar că, Ilie Bolojan a salvat deocamdată PNLul. De la sub 10% i-a adus în câteva săptămâni, la alegerile generale, spre 15%. E normal ca lipitorile de prin țară să se agațe de imaginea lui, dar e profund dezgustător să se erijeze în echipa salvatoare.

Îi văd postând libidinos, pozându-se dezgustător cu Bolojan. Dați un scroll pe paginile lor și îi veți vedea cum s-au pozat cu toți liderii de până acum, cum au ridicat osanale pentru ei, cum ne spuneau că ăia sunt cei mai buni, pentru ca atunci când au plecat să îi blameze. Va fi ușor să remarcați că au aceleași texte laudative, doar personajul de referință are alt nume. Pe bune??? Sunt exact cei care au generat acest dezastru economic. Sunt cei care și-au pus în funcții sclavii de la partid, rudele, executanții. pentru ei nu mai există oameni capabili, selecție pe bază de meritocrație. Permută aceleași lipitori prin posturile cheie din țară, de parcă lumea s-a terminat la ei, nu ei au terminat lumea.

Liderii lipitorilor sunt aceleași sugative submediocre, oameni care în maxim trei fraze își epuizează texetele de ”îmbârligare”, apoi devin repetitivi pentru că mai mult nu pot. Folosesc ceea ce ei consideră a fi cuvinte cheie: încredere, echipă, acțiune, determinare, viziune etc.. Obligatoriu, textele conțin grija față de români. Pe cine cred ei că mai păcălesc? A, scuze, am văzut la alegeri… sub 10%. Pe-ni-bil!

Postările lor pot fi foarte ușor traduse: ”Hei, boss! The new boss! Sunt și eu aici. Ia uite ce frumos scriu de tine. Ia uite cum te susțin. Nu-i așa că rămân pe poziții, eu și toată gașca mea? Rămân, este? Avem atâtea gurițe de hrănit și știm să facem frumos, dacă ne păstrezi.” Vo-mi-tiv!

Uită ce rezultate dezastruoase au avut la alegeri. Rușinea rușinilor, în locuri în care, nu cu mult timp în urmă, filialele lor erau cele mai puternice. Sunt câteva astfel de exemple prin țară.

Domnule Ilie Bolojan, cu tot respectul pentru ceea ați realizat până mai ieri în administrația publică locală, cu tot respectul pentru abordarea din prezent, chiar păreți o speranță. Însă, dacă nu începeți curățenia cu propria organizație, veți eșua lamentabil. Nu aveți cum să reușțiți cu nulități politice la costume scumpe (costumele nu acoperă goliciunea), cu diletanți, cu farisei fără scrupule. Veți cel responsabil pentru predarea la cheie a României către ruși prin intermediul unor psihopați care nu au limite în a capitaliza eșecul dumneavoastră. Tocmai ați trait în filmul ăsta, în ultimele luni, deci conștientizați ce ar putea urma.

Abia după ce va demonstra că reformează propria organizație, Ilie Bolojan va confirma că este un tip credibil, capabil să reformeze și ce ține de economia statului român. Momentan, sistemul intern al partidelor a reușit să impună în noul guvern jumătate din foștii, din creatorii dezastrului economic. Sistemul prăduitorilor din partide este încă foarte puternic, dar nu invincibil. Cinci vicepremieri??? Pe bune??? Ați început foarte prost…

*Aș fi scris destule și de PSD, de USR, chiar și de UDMR, dar pentru moment premierul este de la PNL, iar deciziile majore îi vor aparține.