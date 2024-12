Apel pentru cei 47,45% alegători care au stat acasă: Ieșiți la vot acum, pe 8 decembrie!

Nu este momentul pentru: „Eu nu le am cu politica!”; „Eu nu votez, mi-e silă de toți!”; „Pe mine nu mă interesează politica, nu merg la vot!”; „Toți sunt la fel, n-am pe cine să votez!”. Mă uit de aproape două săptămâni și mă îngrozesc de ceea ce se întâmplă, de fapt de ceea ce s-a întâmplat duminică, 24 noiembrie 2024, la vot, și sper din suflet că manipularea asta venită din afară nu va funcționa! Sper din suflet că nu voi fi nevoită să-mi iau copiii și să plec din țară, sper că România nu se va întoarce cu 50 de ani în urmă doar pentru că la vot a ieșit acel segment de populație credul și inconștient care se extaziază în fața câtorva imagini pe TikTok.

Am stat și am analizat situația, am comparat procentele, am stat de vorbă cu oameni și… am citit. Am citit despre C.G (nu, e obositor să scriu cu nume și prenume) și îmi fac o vină pentru faptul că nici măcar nu l-am luat în calcul ca un potențial candidat la primul tur. De ce? Pentru că am urmărit, total întâmplător, dezbaterea de la Digi24, dintre el și Alexandra Beatrice Bertalan Păcuraru, iar omul mi s-a părut de-a dreptul halucinant în atitudine și discurs. Cu un singur lucru a avut dreptate: Trebuia chemat la dezbaterea cu candidații principali, cei cu șanse, nu separat! Dar cine să-i prevadă succesul?

Știți de ce cred că ne-a lovit atât de tare realitatea asta? Pentru că noi, cel puțin cei din presă, încă avem încredere în decența și inteligența nativă a poporului român, încă mai credem în el! Eu nu vreau să să mă gândesc că românii sunt atât de ușor de manipulat, nu vreau să cred că își doresc afară din NATO și UE, nu mă gândesc că își doresc să nenorocească viitorul copiilor noștri.

Dezbaterea de la Digi24, momentul halucinant al lui C.G.

Știu că ascultam „cu o ureche” dezbaterea și mă gândeam: „Deci, nu creeed! Se poate mai rău ca Simion și Șoșoacă!! Bine că ăsta n-are nicio șansă!”. Nu am să dau detalii despre aberațiile și atitudinea domnului C.G, emisiunea este disponibilă pe internet, integral.

Momentul halucinant a fost acela în care candidatul independent la președinția României nu a fost în stare să răspundă la o întrebare simplă: „Îl admirați pe Vladimir Putin?”, dar acesta a fost precedat și urmat de o serie de alte momente de afirmații de genul: „România nu trebuie să sprijine Ucraina!”, „România nu are nevoie să fie în UE!”, „România nu trebuie să fie în NATO!”.

Am considerat că aceste afirmații l-au îngropat și l-am scos din calcule. De unde, naiba, să-mi treacă prin cap că românii mei, habarniști existențiali în ceea ce privește politica externă, și citiți… pe la TikTok, îi îmbrățișează convingerile?

Cum ar putea un om cu scaun la cap să nu treacă prin filtrul minții ceea ce acest individ propovăduiește și să-i înghită cuvintele pe nemestecate?!?! Mă rog… asta a fost duminică, 24 noiembrie 2024, zi neagră pentru existența țării. Norocul este că… se joacă în două „runde”, ca să zic așa!

Apel pentru cei care nu au fost la vot în turul 1

Spuneam de norocul celor „două runde”. Păi, dacă alegerile prezidențiale erau într-un singur tur, acum eram mâncați! Mai avem o șansă, haideți să profităm de ea!

Aș vrea să fac apel, în primul rând, la cei 47,45% alegători români care, în primul tur de scrutin pentru alegerile prezidențiale, nu au ieșit la vot! Ei sunt șansa noastră, șansa țării ăsteia, șansa copiilor noștri!

Nu iau în calcul votanții lui C.G. din primul tur, nu am speranțe că ei își vor schimba votul, așa că fac apel la cei care, din diverse motive, nu au ajuns duminica trecută să pună ștampila pe buletinul de vot. Vă rog, voi, cei 47.45% din români, ieșiți la vot! Ieșiți așa cum n-ați mai făcut-o niciodată până acum! Ieșiți ca să nu ne distrugem de tot ca țară!

Acum, după desecretizarea documentelor de către CSAT, unde există clar dovada mașinațiunilor orchestrate ani de zile de cei din spatele lui C.G., sper că este evident pentru toată lumea care este pericolul și cum au fost manipulați votanții individului. Și, mai mult decât atât, este evident pentru toată lumea că Rusia ne vrea țara!

Acum nu mai este vorba de partide politice, de „ciolan”, de averi, de mită, corupție, baroni sau alte asemenea. Acum este vorba despre a supraviețui sau nu ca țară, ca popor!

Matematic, voturile lui C.G vor fi completate de cele din partea AUR, al cărui lider, George Simion, a declarat fățiș că îl sprijină pe candidatul Rusiei, C.G. Sunt multe, sunt prea multe și mi-e teamă că voturile noastre, ale celor care mai avem o credință și un dram de minte, nu vor fi suficiente fără ajutorul vostru, al celor care nu ați mers duminica trecută la vot.

Acum nu mai este vorba de Lasconi, nu este vorba de USR, PSD, PNL, sau alte litere. Aici și acum este vorba despre ROMÂNIA și viitorul ei în lume. Și aveți puterea să o salvați! Doar voi! Ce veți alege?

Că nu vă place Lasconi, nu mai este un motiv suficient să stați acasă și să lăsați să treacă votul pe lângă voi! Că nu „le aveți cu politica” iar nu este un motiv să stați acasă! La alegerile de duminică, 8 decembrie 2024, nu este vorba de politică, nu este vorba despre partide, este vorba despre a mai exista sau nu România independentă sau a fi anexată Rusiei!

Haideți să arătăm lumii că Rusia, cu toată puterea ei, nu decide pentru noi! Vă rog, ieșiți la vot! Mai avem o șansă, ajutați-ne!