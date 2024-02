Criza gunoiului devine din ce în ce mai acută în Ploiești în timp ce firmele de salubritate își pasează răspunderea

Criza gunoiului pare să se adâncească tot mai mult în Ploiești. Nu știu dacă în alte părți este tot așa, ca la noi… Cu atâtea firme de salubritate și tot avem un oraș incredibil de murdar. Când este vorba de ridicarea gunoiului, fiind atâția „responsabili”, oamenii nici nu știu cui să se adreseze exact?

„Am gunoi pe stradă. Să sun la Blue Planet? La Rosal? La SGU? La Coral? La R.A.S.P.? Nu este normal așa ceva!”, spunea cu ceva vreme în urmă un ploieștean pe care îl înțelegem.

De ce trebuie lumea să știe ce firmă și cu ce segment se ocupă? De ce gunoiul de la pubelele din bloc este altceva decât cel din coșurile de gunoi de pe stradă? De ce gunoiul vegetal și cel menajer trebuie să fie colectat de firme diferite, de exemplu? Nu ar fi mai simplu, pentru toată lumea, ca tot ce înseamnă „gunoi” să fie responsabilitatea unei singure firme?

Nu cred că ar conta pentru nimeni dacă firma s-ar numi Blue Planet, SGU, Coral sau Rosal. Important ar fi ca oamenii să știe că tot ce înseamnă „gunoi” este responsabilitatea unui singur nume. Dar nu cred că ar conveni cuiva… Mai puțini ar avea de câștigat, poate prea puțini… Și nu spun mai mult de atât.

Eu nu cred că nu există nicio firmă care să aibă toate resursele necesare pentru a se ocupa de TOT gunoiul din oraș. Dar, probabil, problema se pune atunci ce fac celelalte firmulițe, care una se ocupă cu animale, una cu deșeuri vegetale, una cu gunoi menajer, etc… Nu le rămâne decât să se închidă, nu?

Și ce ne-ar păsa nouă, ploieștenilor, dacă s-ar întâmpla asta? Bineînțeles că nu ne-ar afecta dacă noi am avea un singur nume pe care să știm că trebuie să-l tragem la răspundere în caz de… Ar fi mult mai bine. Dar contravine intereselor de mai sus, așa că… ne chinuim cu firme și firmulițe, care își pasează răspunderea de la una la alta și aruncă de la una la alta „cartoful fierbinte”.

Și, în acest timp, noi, ca cetățeni, ne trezim cu maldăre de gunoaie în unele zone (în altele nu), reclamăm… nici nu știm exact cine e de vină… Vedem cum o rezolvăm până la urmă, dacă o rezolvăm, și apoi așteptăm vremuri mai bune. De ani și ani de zile este așa…

Oare va fi vreun viitor primar capabil să concentreze salubritatea într-un singur responsabil? Oare vor putea ploieștenii vreodată să știe cui se adresează pentru ORICE problemă au legată de gunoi? Rămâne de văzut. Deocamdată ne chinuim așa: „Nu noi luăm doamna, pisica moartă, e treaba firmei X!”; „Nu e treaba noastră să măturăm gunoiul împrăștiat, noi doar golim pubelele!”; „Nu noi golim coșurile de gunoi din parcuri, luăm doar de la blocuri!” și tot așa… știți ce vreau să spun…

Am ajuns parcă în situația de a avea gunoiul și firmulița… cam așa ceva. Și nimeni nu pare a observa absurdul situației, toți merg înainte „spre noi victorii”.

Mă întreb uneori dacă avem vreo șansă să intrăm și noi într-un normal, să avem un primar normal, un serviciu normal de salubritate, o stație normală de monitorizare a calității aerului, să trăim într-un oraș normal… Mă rog, „normal” este un termen relativ, dar poate ajungem la un „normal” al majorității. Cum ar fi?