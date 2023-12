Banii pentru cadourile profesorilor, iz de scandal printre părinți. De acum încolo nu mai dau niciun ban!

Anul acesta am avut senzația că au explodat efectiv cheltuielile pentru cadourile profesorilor de sărbători. Dar doar eu, se pare…

Întrebând prietene cu alți copii de școală am ajuns totuși la concluzia că numai mie mi se întâmplă asta. După sume vehiculate de genul 20 de lei, 30 de lei, 40 de lei, mi-am dat seama că anormalitatea era la școală la copilul meu: 100 de lei!

Da, o să spuneți că nu este o sumă obligatorie… dar știți cum e să bâzâie copilul că „…o să fiu singurul din clasă al cărui părinte nu dă, mă faci de râs!”? Și atunci am dat. Dar a fost ultima dată! Ne-am convins amândoi, și eu, și el.

Cum intenționez să procedez de acum încolo…

Cum am de gând să procedez de acum încolo când vine vorba de strâns bani la școală pentru cadourile profesorilor? Simplu… Suma care se stabilește de dat pe grupul de părinți i-o voi da copilului în mână și el va decide dacă vrea să dea sau vrea să-i păstreze. Am încredere în decența lui că, dacă va considera că profesorul respectiv merită, va da banii, dacă nu, nu.

De ce am ajuns să procedez așa? Pentru că mi se pare strigător la cer ce s-a întâmplat anul acesta. S-a ajuns la o clasă a unuia dintre copiii mei la sume mari (100 de lei de fiecare copil, ei fiind 26 în clasă) din care s-au luat… niște aranjamente exorbitant de scumpe pentru utilitatea lor. De ce? Vorba unui alt copil: „Se și usucă până să fie puse pe masa de Crăciun!”…

Știu că sunt părinți, sunt și copii de fapt, care nu se uită la 100 de lei. Dar pentru alții contează. Se consideră de la sine înțeles că la un liceu cu pretenții și sumele trebuie să fie… cu pretenții. De ce? În plus eu nu consider că toți profesorii merită la fel. De ce să facem asta? Ca să ne punem bine cu toți… sau cum???

Tocmai din acest motiv, de acum încolo sunt hotărâtă să îi dau banii copilului. Ce va face cu ei, e treaba lui. Nici nu mă mai bâzâie la cap pentru că… decizia va fi a lui exclusiv! 😉

Experiment la un alt copil, la o altă școală…

În urmă cu ani de zile în clasă au ieșit discuții între părinți. De atunci nimeni nu a mai strâns niciun ban pentru cadouri. Care părinte a considerat că vrea să facă un cadou unui profesor, sau dirigintelui, a făcut-o. Care nu, nu.

Ce am observat? Absolut nicio schimbare în comportamentul profesorilor față de niciunul dintre copii! Și atunci, de unde reminiscențele acestea comuniste, de pe vremea când mama sau bunica erau disperate să facă rost de cadouri deosebite pentru „tovarășa”, pentru ca al lor odor să ia coroniță la sfârșit de an?

Încă o practică de neînțeles pentru mine este aceea de a oferi un cadou și, pe felicitarea care îl însoțește, să se treacă numele tuturor copiilor ai căror părinți au pus bani pentru acel cadou. Zău dacă mi se pare firesc așa ceva. Am întrebat de ce se practică acest lucru, mi s-a răspuns clar: „Ca să știe doamna că ăla n-a dat, că ăla n-a dat, dar noi am dat…!”. Și cu asta cred că am zis tot!

Dacă tot reprezintă așa o problemă faptul că ai dat bani pentru cadou, de ce i-ai dat? Eu văd gestul acesta ca fiind făcut pentru respectivul cadru didactic în scopul ca acesta să se bucure… pentru că merită să se bucure… indiferent din partea cui vine acest cadou. Chiar contează acea listă penibilă cu numele copiilor? Pentru cine?!?!? În plus, bucuria profesorului va fi clar umbrită de vederea acelei liste cu cei care „au cotizat”!

Strângerea acestor bani de sărbători și oferirea de cadouri profesorilor pentru că „așa se face” sau pentru că „trebuie” face ca spiritul sărbătorilor să nu mai existe. Dacă vrei să oferi, oferă din suflet, pentru că așa simți. Dacă nu, mai bine n-o mai face! E atât de simplu!!!