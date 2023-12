La Ploiești se întâmplă și lucruri minunate

În Ploiești, un oraș trist și gri, chiar și de sărbători, oameni minunați fac lucruri deosebite. Păcat că nu sunt apreciați la adevărata lor valoare.

Luni seară am participat la un eveniment cultural de excepție, găzduit de Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești. A fost vorba recitalul de pian la patru mâini – Poveste de decembrie, ultima reprezentație din acest an a Stagiunii de Muzică de Cameră ”Anima”.

Acesta este un proiect inițiat de Asociația SYNC și susținut de Fundatia Comunitara Prahova, finanțat prin intermediul Cercului Faptelor Bune Prahova și mă bucur că Observatorul Prahovean a fost partener al acestui eveniment de excepție.

De ce folosesc cuvinte mari? Pentru că pe scenă au urcat pianiștii Daria-Ioana Tudor și Florian Mitrea, care au încântat asistența (am fost plăcut surprins că aproape toate locurile au fost ocupate de oameni iubitori de frumos) cu un recital senzațional.

Efortul organizatorilor trebuie apreciat pentru că au reușit să aducă la Ploiești doi artiști care concertează pe scene mari din întreaga lume.

Ca să vă dați seama cât de valoroși sunt cei doi pianiști, iată prezentarea realizată de Asociația SYNC:

Daria-Ioana Tudor

Laureată cu premiul Best Young Artist of the Year la festivalul internațional Art of the Piano – Cincinnati 2019, pianista Daria Tudor este originară din Ploiești, a început să studieze muzica la 4 ani, iar la vârsta de 9 ani deja debuta cu Orchestra de Cameră Radio la București.

Din 2015 este stabilită în Germania și dezvoltă o carieră internațională ca solistă și muziciană de cameră. A fost invitată să concerteze în programele unor instituții ca Berliner Philharmoniker și Deustchlandfund Kultur, în cadrul a numeroase festivaluri internaționale precum Kissinger Sommer, MozArtFest din Würzburg, Alpenarte din Schwarzengberg și Encuentro de Musica din Santander, și ca solistă cu diferite orchestre din Belgia, Italia și România.

În portofoliul de concerte al Dariei se numără recitaluri și concerte în săli de pe întreg globul, de la Werner Hall – Statele Unite și St. Martin in the Fields – Londra, la Akishino Hall – Kyoto. Este de asemenea o muziciană de cameră cu bogată experiență. A fost partenera violoniștilor Patricia Kopatchinskaja, Zakhar Bron, Mihaela Martin, și a violoncelistului Andrei Ioniță, cu care a reprezentat România în cadrul seriei Europe@Hope, găzduită de violonistul Daniel Hope și difuzată de ArteTV.

Absolventă a Colegiului Național de Arte „Dinu Lipatti“ din București, Daria a lucrat în România cu profesorii Anca Borcea, Șerban-Dimitrie Soreanu și Adriana Bocăneanu înainte de a-și continua studiile la Universität der Künste din Berlin, unde a fost studenta pianiștilor Pascal Devoyon și Björn Lehmann. A fost docent în acompaniament de lied contemporan și în prezent este angajată la catedra de acompaniament a aceleiași universități și pianista oficială a clasei se violoncel Prof. Konstantin Heidrich.

Recomandată personal de către eminenta pianistă Elisabeth Leonskaja, Daria s-a perfecționat cu Maria João Pires la Queen Elisabeth Chapel din Bruxelles, și în cursuri de măiestrie cu Leon Fleisher, Grigory Gruzman și Boris Petrushansky.

Este totodată pasionată de munca de curatorie și, împreună cu mezzosoprana Verena Tönjes, a semnat scenariul și conceptul concertului-spectacol Songs of the Clown, ce a avut premiera la Staatstheater din Mainz in Iunie 2023.

Florin Mitrea

Descris de Martha Argerich ca fiind „un tânăr pianist extraordinar”, Florian Mitrea este dublu laureat la Concursurile Internaționale de Pian de la München (ARD 2014), Hamamatsu (2015) și Glasgow (2017). Lista de distincții continuă cu premii la Harbin în China și la Festivalul-Concurs de pian de la New York, în virtutea căruia a susținut recitalul său de debut la Carnegie Hall.

În Marea Britanie, Florian a concertat în săli ca Usher Hall – Edinburgh, Royal Concert Hall – Glasgow, Bridgewater Hall – Manchester, King’s Place și St Martin-in-the-Fields – Londra, iar criticii au apreciat aparițiile sale ca fiind „magistrale și captivante” (Edinburgh Music Review, 2020), de o „virtuozitate uimitoare” (Süddeutsche Zeitung, 2017), având o „precizie fenomenală de la început la sfârșit” (The Herald, 2017), și afișând „o combinație de tehnică excepțională cu o inteligență muzicală covârșitoare” (The Cambridge Independent, 2018).

Discul său de debut a primit recenzii de cinci stele din partea revistei Piano News de la Düsseldorf și a fost premiat în calitate de „Cel mai apreciat CD al anului 2018” de către ascultătorii Radio România Muzical. A imprimat sau transmis în direct pentru societăți de radiodifuziune diverse, printre care BBC, Südwest Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, Radio France Musique, Radio Télévision Suisse și Radio România Muzical.

Florian Mitrea a fost format la București de profesoarele Flavia Moldovan și Gabriela Enășescu. Absolvent al Liceului de Muzică „George Enescu” din București, a fost mai apoi bursier la Royal Academy of Music – Londra, de unde a absolvit cu cele mai înalte distincții și unde este acum profesor de pian și muzică de cameră.

Ultimul mentor al lui Florian Mitrea a fost maestrul Boris Petrușanski cu care a studiat la Academia Imola din Italia.

În final, fac apel la cititorii Observatorului Prahovean să sprijine Asociația Sync fie prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit în cazul persoanelor juridice sau cu 3,5% din impozitul pe venit, în cazul persoanelor fizice.

Cu ajutorul dvs., Asociația Sync va putea susține cât mai mulți tineri muzicieni în cariera lor, pentru a putea promova în continuare clădirile de patrimoniu ale orașului Ploiești și ale județului Prahova și pentru a crea o comunitate culturală bine definită.

Vă mulțumesc!