De ce trei ani nu au făcut nimic și acum le fac pe toate?!?! Pentru că ce fac acum se va ține minte până la alegeri…

De mai bine de o săptămână, de când au început lucrările de reabilitare a Bulevardului Independenței (care, între noi fie vorba, arăta mai bine decât multe alte artere de importanță din oraș care însă, evident, nu au fost prioritare), drumul meu până la serviciu, care trece pe acolo, a devenit un coșmar.

Știu că toți vor spune că „E rău când nu se face, e rău când se face, cu voi nu e niciodată bine…”. Eu nu spun acum că e rău că se face. Eu doar încerc să înțeleg cum, odată cu venirea toamnei și intrarea în ultimul an dinaintea alegerilor din 2024, pe toți i-au apucat treburile prin oraș. Unii sapă, alții înlocuiesc conducte, unii mătură, alții schimbă coșurile de gunoi… ce să mai… este o frenezie muncitorească în toată zona de sud a orașului.

Cum e cu mijloacele de transport în comun?

Săptămâna trecută, obișnuită cât de cât cu orarul mijloacelor de transport în comun, am fixat o întâlnire la o anumită oră. Vreau să vă spun că, pentru prima dată în viața mea de ploieșteancă, am întârziat! Cât a putut să stea 30-ul bară la bară pe strada Bobâlna, nu pot să vă povestesc… Mă uitam la ceas, mă uitam la autobuz cum merge și stă, merge și stă din cauza trecerilor de pietoni de la unitățile de învățământ de pe acea stradă, și am realizat la un moment dat că voi întârzia la întâlnire. Și atunci m-a lovit realitatea în moalele capului! Așa va fi, de acum încolo, încă cel puțin trei luni de zile!

Apoi am realizat alt aspect… Începerea lucrărilor pe bulevard a început la jumătatea lunii septembrie și se preconizează că vor dura până la jumătatea lunii decembrie. Asta înseamnă trei luni de zile! Trei luni de zile în care se vor desfășura în paralel cu anul școlar. De ce nu s-au putut începe aceste lucrări în luna iunie, atunci când anul școlar s-a terminat și când pe strada Bobâlna se putea circula de 10 ori mai lejer decât acum???

Dacă începeau lucrările la jumătatea lunii iunie, conform planului, la jumătatea lunii septembrie erau finalizate. Exact la fix pentru începerea anului școlar, atunci când nu era nevoie de mijloacele de transport în comun pe strada Bobâlna din Ploiești!!!

M-am învățat minte, după ceea ce am pățit săptămâna trecută, să îmi fixez de acum întâlnirile cu plus 20-30 de minute față de ceea ce calculam înainte de începerea lucrărilor.

Cum e cu drumul pe jos?

Aaaaaaa, aici este mai distractiv… După ce fac o bună parte de drum pe lângă claxoanele de pe Bobâlna, ies în bulevard, pe care trebuie să-l traversez. Și trebuie să-mi aleg cu grijă zona ca să nu-mi scrântesc vreun picior. Apoi, după ce scap de bulevard, intru pe strada 13 Decembrie, unde lucrează de zor Apa Nova. Alte gropi, alte șanțuri, alte zgomote de utilaje… cam ca pe bulevard…

Trei ani de zile nu s-a întâmplat nimic! Trei ani de zile toți au zăcut într-o zeamă călduță și au așteptat momentul propice să iasă la înaintare cu lucrări pentru care ploieștenii să-i țină minte și să-i voteze în 2024.

Au un an de zile în care să arate tot ce pot prin puterea zgomotelor pe care le produc încercând să „repare” un oraș stricat tot de ei!

De ce trei ani nu s-au mișcat? De ce trei ani nu au făcut lucrări de amploare? De ce trei ani nimic și, dintr-o dată, tot acum? Poate răspunde cineva la aceste întrebări? Eventual cineva de la conducerea orașului… Alooo!!! Se aude?