Cum încurcă Fan Courierul pachetele: Un pachet trimis de la Ploiești la Dej a ajuns la Cluj. Și tot ei sunt țâfnoși

De ani de zile, după experiențe nefericite cu Urgent Cargus sau cu Sameday, rămăsesem fidelă Fan Courier. Preferam să primesc prin ei și trimiteam tot ce aveam de trimis cu ei. Asta până săptămâna trecută, când am avut de trimis un pachet destul de urgent…

- Publicitate -

Am făcut comanda de curier, am pregătit pachetul, pe care am scris și adresa destinatarului și numărul de telefon, și l-am lăsat copiilor să îl predea. Chiar nu am cum să fiu acasă în timpul de lucru al Fan Courier.

Cunosc curierul de pe zona mea, lucrez de ani de zile cu el. Nu mi-am imaginat că trebuie să verific dacă trece corect datele de AWB… Dar de greșit se întâmplă oricui, nu asta este problema. Ideea este că, atunci când a completat pe AWB datele pe care eu le lăsasem scrise pe colet, din grabă sau neatenție, a trecut în loc de „Dej”, „Cluj”. Și de aici a început haosul…

Am trimis coletul joi, 23 martie, după-amiază. Speram să ajungă măcar sâmbătă. M-am consultat luni cu destinatarul, nu ajunsese. Am verificat AWB-ul pe site și… surpriză: apărea ca „adresa greșită”!!! În acel moment m-am uitat mai bine pe AWB-ul lăsat de curier și am văzut „Cluj-Napoca”. Confruntând cu adresa pe care eu o scrisesem pe colet (și la care am făcut poză), acolo scrisesem clar „Dej”!!! Deci vina nu era a mea. OK, nicio problemă, neatenții se întâmplă. Ce urmează însă este de noaptea minții.

- Publicitate -

Destinatarul sună să întrebe despre colet. I se confirmă că ajunsese la Cluj și i se comunică faptul că trebuie să sun eu, ca expeditor, și să rezolv situația.

Am sunat, am explicat situația și mi s-a răspuns că s-a înregistrat sesizarea și voi fi contactată în cursul zilei pentru remediere. Cum toată ziua nu am primit niciun telefon, am sunat din nou și am explicat din nou situația. De data aceasta, la telefon, o individă mi-a replicat pe un ton destul de arțăgos că trebuie să aștept. I-am explicat faptul că este urgent și mi-a zis, pe același ton ridicat că pot să sun la Cluj, să cer redirecționare de acolo dar trebuie să plătesc taxă pentru asta!!! Că, dacă nu vreau să plătesc taxă, atunci trebuie să aștept să fiu contactată de ei…

Serios??? Pentru ce să plătesc eu taxă?!?!?! Pentru greșeala lor??? Și așa transportul în valoare de 29 de lei, pe care l-am plătit, este destul de mult pentru un amărât de colet de nici 1 kg. Dar am zis că plătesc pentru că este mai sigur prin curier decât prin poștă și, în plus, aveam nevoie să ajungă repede!

- Publicitate -

Astăzi este 29 martie. Coletul este trimis din data de 23 martie. A, să nu mai spun că nimeni nu a sunat, nici la mine, expeditorul, nici la destinatar, să anunțe că adresa este greșită și să ceară detalii. Deși pe comandă sunt trecute ambele numere de telefon!!!

Am mai avut o problemă cu curieratul în urmă cu ceva vreme când am trimis un colet și a ajuns la Arad după 10 zile, dar a fost o întâmplare. O întâmplare consider că este și cea de acum… se întâmplă oricui să greșească. Ceea ce este însă inacceptabil este atitudinea celor de la Relații Clienți și modul în care ei înțeleg să rezolve situația adică „Plătiți în plus dacă vă grăbiți, deși noi am greșit”, cam așa s-ar traduce ce încearcă să spună Fan Courierul.

Păcat. Aveau servicii bune. S-au stricat și ei. Ce mai urmează? Să îmi duc singură pachetele atunci când am ceva de livrat?