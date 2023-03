Nu obișnuiesc să laud imaginea poliției prahovene, dar astăzi mi-a plăcut ce am văzut [FOTO]

Vineri, la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova, a fost organizată “Ziua Porților Deschise”, cu ocazia Zilei Poliției Române. Nu obișnuiesc să laud imaginea poliției prahovene, dar astăzi mi-a plăcut ce am văzut.

Recunosc, atunci când am primit invitația de a participa la această acțiune nu aveam mari așteptări. Asta deoarece am mai participat la un astfel de eveniment în urmă cu mai mulți ani, iar atunci am fost dezamăgit de cum își promova Poliția Prahova imaginea în fața ”civililor”, în special a copiilor.

Astăzi am fost surprins în mod plăcut de organizare, dar și de ”exponate”, dovadă fiind numărul mare de participanți, în special din rândul elevilor.

Cele mai apreciate au fost standurile trupelor speciale de intervenție și ale criminaliștilor, însă nu au fost uitați nici cei mai mici dintre vizitatori, care au admirat păsările și animalele, unele dintre acestea fiind salvate chiar de polițiștii Biroului de la Protecția Animalelor.

Merită amintit și laboratorul mobil al IPJ Prahova pentru promovarea siguranței rutiere, unde vizitatorii au putut testa cât de periculos poate fi consumul de droguri și de alcool la volan prin intermediul unor ochelari speciali.

Nu știu care a fost criteriul de selecție al polițiștilor prezenți la eveniment, dar majoritatea erau tineri, zâmbitori, cu uniforme impecabile, iar acest aspect este esențial pentru o imagine cât mai curată a instituției care încă nu se află în topul celor în care populația are mare încredere.

P.S. Apropos de imaginea poliției, a fost pentru prima dată când am remarcat curățenia și ordinea din curtea IPJ Prahova, dar și din interiorul sediului ”prăfuit” la propriu și la figurat. Acum nu mai ai impresia că ai călătorit în timp, la ”miliție” :).

