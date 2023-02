De ce este nevoie ca FC Petrolul să se apere de fake news? Răspunsul clubului pentru Mirko Ivanovici și felul în care se face ”presă sportivă”

În mod normal, răspunsul pe care președintele Petrolului, Claudiu Tudor, l-a dat pe siteul clubului, unui jucător la serviciile a renunțat, ar fi trebuit să fie o știre și atât. Dat fiind contextul, cred că este mai mult decât atât și că subiectul merită abordat mult mai serios.

Eforturile petroliștilor implicați în readucerea clubului în prima ligă au fost și sunt uriașe. S-a muncit mult, poate s-au mai făcut și greșeli, dar dorința de a reconstrui un club curat este evidentă. Și toate astea se întâmplă în pragul centenarului Petrolului Ploiești.

Urmăresc cu atenție fenomenul, mai ales că Petrolul este unul dintre cele mai vechi și mai puternice branduri din comunitate, iar interesul este uriaș și deplin justificat. În toată această perioadă de eforturi pentru găsirea de finanțări transparente, care să asigure liniștea și funcționarea decentă în anul revenirii în primul eșalon fotbalistic al României, valul de știri false venite ”pe surse” și propagate de ceea ce se numește presa sportivă națională tulbură apele la club.

Pe lângă activitățile curente, respectiv cele sportive, care în ciuda scepticilor și a greutăților mențin Petrolul într-o poziție deloc rușinoasă, la jumătatea clasamentului, cu o zestre de puncte pe care echipe cu bugete uriașe nu au. Poate tocmai această clasare deranjează, iar scormonitul după senzațional din fake news este motivul pentru care reprezentanții clubului sunt nevoiți să răspundă public.

Citește aici despre un ”scandal” care nu a fost probat pentru că nu a existat și pentru care a fost nevoie de dezmințiri – „Scene halucinante în Superliga: ultrașii celor de la Petrolul Ploiești au intrat peste fotbaliști în vestiar și i-au luat la palme”

Din nefericire nu a fost singurul, iar gazetele de sport continuă tocatul mărunt și constant. Personal, nu le mai citesc de multă vreme, cum nici la știrile din sport nu mă mai uit, deși sunt pasionat de fenomen. Ce să văd? Transferuri care nu există, sume care nu au legătură cu realitatea, investitori misterioși care nu mai apar și care în realitate au cu totul alte interese, în niciun caz să facă din fotbal un business real? Să văd ce ”gagici” și-au mai făcut jucătorii și pe unde pleacă în vacanțe? Deci… nu.

Mă interesează în continuare fotbalul și încă mai sper la unul curat. De ce aș asculta aberațiile unui jucător care a greșit ușa într-un club, nimerind la secția de fotbal, deși drumul lui era către dans sportiv? Da, poate i s-a acordat o șansă, poate cândva a arătat niște calități, dar activitatea din ultima perioadă a fost jalnică, așa că oricare club serios ar fi renunțat la serviciile lui. Frumos este că și suporterii, nu neapărat doar cei fini cunoscători, dar mai ales ei au tot semnalat prestațiile slabe ale unui jucător. Este ca la oricare alt loc de muncă… nu-ți faci treaba, pleci!

Se găsește întotdeauna cel puțin o publicație care să prezinte situația, de parcă un club s-ar fi despărțit de Dumnezeul fotbalului și care neapărat trebuie citat, fără să se verifice la club. Mai mult decât atât, jucătorul face afirmații despre o abordare dincolo de lege în negocierea despărțirii, insinuând presiunea făcută de club ”cu ajutorul a vreo 12 șefi de galerie”. Omul va trebui să probeze astfel de afirmații. Dacă aici nu a dat rezultate, i s-a oferit șansa să plece pentru a arăta ce poate. Dar nu, vrea să fie plătit pentru nimic și pace, chit că nu va mai intra în lot.

Răspunsul clubului Petrolul, semnat de președintele Claudiu Tudor:

”Pentru că, într-un interviu acordat pentru www.prosport.ro, jucătorul Mirko Ivanovski a lansat o serie de atacuri la adresa clubului Petrolul, dar și a mea personal, am să apelez la această cale pentru a veni cu precizările necesare.

Decizia despărțirii de Mirko Ivanovski a avut la bază strict randamentul sportiv sub așteptări pe care el l-a dat în prima parte a sezonului. Pentru transferul său am insistat personal înainte de startul campionatului și am făcut eforturi pentru a-i satisface pretențiile salariale, tocmai în ideea în care aveam mare încredere în el și speram că va fi golgheterul de care echipa avea nevoie.

Din păcate, evoluțiile sale n-au fost cele dorite, iar faptul că inclusiv spectatorii din tribune îl „taxau” meci de meci ar fi trebuit să-i dea de gândit! La Ploiești, publicul nu este doar un mare iubitor de Petrolul, ci și un fin cunoscător al fenomenului fotbalistic!

I-am propus, așadar, o despărțire amiabilă, decizie asumată de către stafful tehnic și de către conducerea clubului, dar cu care el nu a fost de acord. A primit hârtie prin care era liber să-și găsească un alt angajament, nu a făcut-o până pe data de 4 ianuarie, s-a întors la club și am reluat discuțiile privind încetarea contractului, în condițiile în care, oricum, nu mai exista vreo șansă să revină în lotul primei echipe.

Până aici, lucrurile au stat așa cum le-a relatat și el. Mai departe, însă, Ivanovski a făcut o serie de afirmații total nefondate. Nu l-a amenințat nimeni, nu a existat nicio discuție cu el la care să asiste, așa cum a afirmat, și „vreo 12 șefi de galerie”, și, în mod cert, nici nu a încercat cineva să-l păcălească! Îi cer, așadar, public să probeze temeinic toate aceste acuzații, inclusiv termenul „pervers” pe care l-a folosit la adresa mea, pentru că, altfel, riscă să pășim pe tărâmul juridic al problemei!

Și ca să-i răspund la o întrebare pe care a lansat-o cu ocazia interviului din Prosport, îi mai spun doar atât: DA, Petrolul l-a ajutat pe Ivanovski, prin faptul că i-a oferit posibilitatea să revină în prim-planul fotbalului românesc! L-a primit cu brațele deschise, i-a plătit serviciile și clubul nu i-a rămas cu nimic dator! Dar, din păcate, fotbalistic, Ivanovski NU a ajutat Petrolul! Lucru pe care, după cum se vede, el nu l-a înțeles. Iar asta ține, strict, de caracterul fiecăruia. Acum înțelegem și de ce Dinamo a retrogradat cu un astfel de jucător!”

Claudiu Tudor – Președinte ACS Petrolul 52