Am fost invitat la o ședință a noii conduceri de la FC Petrolul. Ce m-a impresionat

Sunt puține situațiile despre care pot să mai spun că mă impresionează. Dacă ne referim strict la Petrolul Ploiești, un simbol al comunității, după ce trăiești toate sentimentele posibile, după ai văzut prăbușirea, apoi renașterea, cu greu te mai poate impresiona ceva. Totuși…

Cumva, nu ai cum să rămâi indiferent, chiar dacă nu ești neapărat suporter înfocat. Nu ai cum să nu recunoști că acest simbol (oare câte mai avem în Ploiești de asemenea anvergură?) reprezintă un fenomen care generează mai mult decât pasiunea pentru un sport, fie el și sportul rege.

Nu este un secret pentru nimeni că Petrolul nu stă pe roze la capitolul financiar. Înainte de a vă spune ce m-a impresionat astăzi, merită să punctez câteva aspecte, pe care unii le-ar vrea trecute la capitolul ”detalii” sau ”și altele”, dar pe care nu vreau să le uităm.

Fac parte dintr-un context care dă imaginea corectă a Petrolului Ploiești și care stau la baza a ceea ce se construiește.

Pun la comun pasiunea și munca tuturor de până acum, fără a evidenția merite deosebite ale cuiva, respectiv fostele glorii, suporterii, sponsorii. În diferite etape, fiecare după pricepere și diponibilitate, ridică un club din nimicul care devenise.

Rămăsese doar numele: FC Petrolul Ploiești. Aș zice că a rămas esențialul, adică ceea ce era nevoie să se reia totul de la minus, nu de la zero, respectiv din cea mai de jos ligă… a 5-a spiță de la căruța fotbalului.

Și cum să spui că unul a avut mai multe merite? Fiecare după pricepere, după disponibilitate la efort (atât intelectual cât și fizic), după buget personal investit în renaștere. Și uite așa, Petrolul a revenit în prima ligă de fotbal.

Sincer, câți pariați că mult timp va sta în jumătatea superioară a clasamentului?

Și a stat. Nici acum nu stă rău, fiind pe la mijloc, după rezultate nesperate pentru mulți în fața unor echipe cu bugete și pretenții. Este o realitate, nu o fabulație, nu vreun vis frumos. Petrolul nu se zbate să scape de retrogradare, ci are un traseu onorabil prin ceea ce s-a întâmplat până acum în acest campionat.

Și toate astea s-au întâmplat într-o sărăcie vecină cu falimentul. Așadar, a fost posibil pentru că au existat oameni care au habar de fotbal, au existat suporteri și câțiva sponsori care au contribuit.

Sincer, ce ați fi vrut să se întâmple mai mult de atât, chiar în anul revenirii în prima ligă? Alții abia se târâie, deși au limuzine și bugete. Nu puțini au spus că Petrolul nu joacă ce trebuie, că nu face spectacol, că nu se bate mai mult, că poate e nevoie și de mai mult tupeu.

O fi nevoie, nu zic nu, dar strategia de până acum a dat rezultate nesperate și uite că nu vorbim despre menținerea în prima ligă, ci despre posibilitatea reală de menținere în jumătatea superioară.

Nu ar fi corect să băgăm sub preș meritele celor de până acum. Întotdeauna se poate mai mult și mai bine, dar niciodată să nu uităm contextul. Publicul a cerut schimbarea, pentru că publicul vrea mai mult și este normal să vrea.

Mă gândesc doar la suporterii care de la ligile inferioare se târau prin noroaie și plăteau bilete ca să susțină echipa. Este absolut firesc să își dorească mai mult. Astăzi, în fruntea clubului a ajuns Claudiu Tudor. Petrolist, om de fotbal, dar mai ales un tip cu mult bun simț și educație. Să vă întreb ceva: unde mai găsești un președinte de club, care să spună: ”Nu vreau niciun ban până la vară, la finalul campionatului! Nu am venit aici pentru un salariu.” ???

Vă spuneam în titlu că am fost astăzi la ședința noii conduceri și că am fost impresionat. În jurul lui Claudiu Tudor s-a coagulat o echipă. Echipe se pot forma oricând, dar ceea ce am văzut astăzi arată a echipă adevărată. Sunt 7-8 oameni care au habar de ceea ce fac, fiecare își cunoaște rolul și îl ia în serios. Fiecare a performat în domeniul lui. Acum doar s-au pus la masă șă lucreze pentru Petrolul, pentru comunitate. Vorbim despre profesioniști.

Domeniul sportiv, al comunicării, al administrării. Dacă îi asculți vorbind, argumentând, ai putea crede că fiecare trage pe partea lui, să iasă cel mai bine. Dar, după expunerea fiecăruia, îi vezi cum se consultă și se pun de acord. Mi-a fost evident că nu trag la căruțe diferite și că fiecare își pune planul în acord cu planul cel mare: o construcție care să performeze.

Și, ca să nu ne ascundem după perdea, dată fiind situația actuală din punct de vedere financiar, mi-a fost evident că se concentrează pe două domenii: gestionarea situației financiare curente și business planul pentru viitor.

Dacă rămâneau doar la stadiul de plăți curente, atunci falimentul era sigur. Dar nu este așa. Au viziune, se întâlnesc cu potențialii investitori, au ce să ofere. Încă nu e bine, dar e mai bine și va fi mai mult decât atât. Calcule, răbdare, eficientizarea costurilor, atragerea de investitori…pas cu pas.

Știu, sună rău introducerea a ceea ce urmează să spun, dar cred că doar așa se poate face treabă. Pentru prima dată, deși unii au vrut să acrediteze ideea că ar fi un club de ”milogi”, poate tocmai pentru a pune mai ușor mâna pe club, acești oameni demonstrează că Petrolul este o oportunitate de business, de asociere cu un brand care generează beneficii cuantificabile în scurt timp.

Principalul atu al acestui fenomen este forța comunității

Cei care s-au implicat până în prezent în susținere simt că a meritat. O spun și ei fără rezerve. Suporterii îi apreciază și unora le-au devenit clienți. Este acea susținere care generează business în comunitate, toată lumea având de câștigat. Abia de acum se creează acea emulație, se polarizează o zonă de business adevărat.

Oamenii din noua conducere mi-au inspirat asta. S-a trecut la ”next level”, la o abordare profi. Petrolul Ploiești este o mină de aur, dacă ai cu cine să îi administrezi beneficiile.

***Am vrut doar să vă spun că, pentru prima oară, simt că se face ceea ce trebuie la acest club legendar și că orice construcție solidă presupune implicarea unei echipe de profesioniști, multă muncă și răbdare. Rezultatele nu vin peste noapte.

Este și motivul pentru care scriu pentru prima oară despre situația de la Petrolul. Am mai fost tentat să o fac, însă nu aveam încredere. Îi veți cunoaște pe fiecare dintre ei, în perioada imediat următoare. Promit!