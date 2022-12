Incompetența sau orgoliile prostești ne-au adus aici? Cum văd Ploieștiul în 2023

Se spune că ești dezamăgit doar dacă ai așteptări. Și am avut… Au fost multe speranțe, venite după aproape un deceniu de nimic în acest oraș care ar fi putut fi altfel.

Ploieștiul nu este un oraș mic, unul nesemnificativ în România. Este capitala unuia dintre cele mai puternice județe și are un potențial economic fantastic. Dacă era vreun loc uitat de lume, fără industrie, cu o rată a șomajului care să nu ofere nicio speranță, atunci erau toți împăcați cu ideea că… atât s-a putut. Oamenii ar fi migrat peste graniță sau în alte zone din țară, în căutarea unui trai mai bun.

Ploieștiul nu este însă din acest film al sărăciei, ci dintr-un altul, la fel de trist, dar din cu totul alte cauze. Avem cu ce, dar nu se întâmplă nimic. De aici și frustrarea oamenilor, care știu că s-ar fi putut. În repetate rânduri s-au tot făcut comparații cu Oradea, Sibiu, Iași, mai nou cu Buzău și Târgoviște. Și știm că economic suntem peste unele dintre aceste orașe… dar ce folos?

Incompetența sau orgoliile prostești ne-au adus aici?

Greu de făcut o analiză, în sensul în care avem procente din ambele în tot ceea ce compune dezastrul. Pe oricine din administrație au întreba a cui e vina, nu ai auzi unul să își asume și partea lui: ”ceilalți sunt de vină!”

Niciunul nu se uită în oglindă, niciunul nu are ce să își reproșeze, niciunul nu își pune problema să admită că nu e perfect, că e doar un om și că poate să greșească așa cum greșim fiecare. Nu… ăștia sunt perfecți (TOȚI), iar ceilalți sunt niște incompetenți, au doar interese și nu le pasă de ploieșteni.

Ploieșteanul de rând e sătul/scârbit. Unii înțeleg mecanismele administrative, alții nu, dar în egală măsură toți au de suferit. Nu trebuie să le spună presa că este un oraș de toată jena. Și dacă le spune, și dacă nu, prin jumătate din locuințele din Ploiești tot frig e, după 3 luni fără apa caldă. Tot străzi cu gropi, tot spații publice neîngrijite. Și lista poate continua. E cazul să le mai spună presa, mai noi o parte din ea fiind ”vinovată” de halul în care a ajuns orașul? Oamenii văd și simt.

S-a scurs mai bine de jumătate din actualul mandat al administrației publice locale. Mai corect spus s-a prelins, precum se preling zoaiele atunci când ștergi un geam murdar cu o cârpă și mai murdară, dar te aștepți să fie curat la final. Din când în când, ca să se mai acopere zoaiele, ”se dă sărăcia cu sclipici”. Am auzit asta cu ceva ani în urmă în Las Fierbinți. Știu că unii nu dați doi bani pe acest serial, dar din păcate are accente atât de reale, care nu sunt valabile doar în sătucurile prăfuite și uitate de lume, ci și în ditamai orașul.

S-au pierdut bani din proiecte deja aprobate. S-au pierdut alți bani pentru care ar fi trebuit să se depună proiecte noi. Și se vor mai pierde. Apar câteva proiecțele, noroc cu PNRR-ul, dar s-ar fi putut face mai mult, mult mai mult. Rezultatele le vedeți, adică… nu le vedeți, deși ați fi putut. Vă așteptați să se mai întâmple ceva semnificativ în următorii mai puțin de doi ani?

Auziți permanent scuza: nu sunt bani, stăm rău cu bugetul

Asta e o realitate, dar ar trebui completată cu ”pentru că suntem niște incapabili”. Când vezi că alții pot, în aceeași țară, cu aceeași legislație, ba chiar cu putere economică mai mică decât cea a Ploieștiului, normal că nu ai cum să cauți alte scuze.

Totuși, să nu uităm că venim după 8 ani de mandate anterioare dezastruoase, în care Ploieștiul a tot acumulat datorii. S-au rostogolit, s-au mărit și unele încă nu au explodat. Gândiți-vă doar la momentul în care, cu sau fără penalități, bugetul Ploieștiului va trebui să plătească datoria constituită din subvenția către Veolia pentru termie. Nu mai insist, nu mai pun linkuri spre aducere aminte, pentru că deja le știți. În caz că nu vă e foarte clară situația, aveți la dispoziție secțiunea ”caută” de pe Observatorulph sau alte publicații.

Nu poți să trăiești la infinit pe datorie și nu poți administra pe principul ”după mine…potopul”. Mă rog, poți, pentru că asta s-a întâmplat, iar efecte se văd și se vor vedea și mai dureros.

Vor exploda pe rând, în 2023, buboaiele din buget, din urbanism, din termie, din sănătate. Presa nu știe administrație, contribuabilii locali nu știu, nimeni nu știe și suntem priviți de sus de cei care spun că știu. Nu le știm pe toate, nu avem această pretenție demnă de un consult psihiatric, așa că am ales oameni și îi plătim regește pentru asta, din bugetul local. Ce ziceți, ei știu?

Un exemplu al priceperii lor și al respectului față de ploieșteni a fost ”Cătunelul copiilor”. A fost măsura interesului pentru încropeli de moment, acele decizii care fac ca în loc să nu se vadă mizeria mai rău o etalează. Zici că cineva s-a gândit că suntem un oraș de aurolaci și atât merităm. Te simți jignit când ți se oferă așa ceva. Știu, nu sunt bani, dar mai știu că dacă nu am bani nu mă apuc să împachetez un rahat și să îl ofer cadou. Chestie de bun simț… Mai bine nimic și fac eforturi să mă revanșez cu proxima ocazie. (*să mă scuze sensibilii pentru exprimare, dar am preferat să spun exact cum am simțit)

În aceste condiții, la ce vă așteptați în 2023?

În viața oricărei persoane sunt suișuri și coborâșuri. La fel și în viața unei comunități. Cei pe care i-am ales sunt ca noi, nici mai buni, nici mai răi. Se bazează pe faptul că masele nu reacționează, că se limitează la a protesta online și cam atât. E cert că a funcționat, că nu s-au speriat de nimic, că trăiesc cu senzația că poate se poate continua la nesfârșit. În urmă cu 32 de ani, în Ploiești, se ieșea în stradă. Nu mai zic ce am obținut, dar mă gândesc la ce am oferit după, de unde și rezultatele de azi. Atât am emanat, atât avem. Ăștia suntem…

Cândva, ne bazam pe speranță. Cât timp aveam speranța, chit că nu făceam nimic pentru ea, ni se părea că lucrurile se vor schimba. Am citit în ultimul an mii, poate zeci de mii de mesaje de la voi, cei care ne scrieți și le scrieți zilnic celor pe care i-am ales și nu am găsit măcar unul în care să vezi o urmă de speranță. Asta mă sperie.

Și mai zic ceva, înainte de a vă ura din suflet Sărbători fericite!… zic că mare parte din vină e a noastră, că am greșit, nu o dată, dar măcar atunci când am conștientizat, am asumat și am înțeles că nu trebuie repetate greșelile, măcar acum să încercăm să facem altfel, pentru că am convingerea că putem.

Sărbători fericite! (măcar următoarele)