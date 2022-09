Scrisoarea unui ploieștean care are centrală termică: ”De ce să subvenționez gigacaloria celor care câștigă și 10.000 de lei pe lună?”

Într-o criză a alimentării cu apă caldă, în curând și cu agent termic pentru încălzire în sistem centralizat, așa cum se întâmplă în Ploiești, corect este ca toți contribuabilii să își poată exprima punctele de vedere, iar acestea să fie luate în considerare în cel mai serios mod cu putință.

Astăzi, redăm integral textul unui ploieștean, care cere lămuriri într-o situație discriminatorie:

”Bună ziua! Sunt un ploieștean care nu beneficiază de ”binefacerile” sistemului public de alimentare cu apă caldă și căldură. Locuința mea are asigurate cele două utilități, grație unei centrale termice pe gaz, pe care am achiziționat-o în urmă cu mulți ani.

Familia mea are venituri de nivel mediu. Nu suntem bogați, dar nici nu avem grija zilei de mâine. Momentan atât ne permitem și muncim toți pentru asta. Atât centrala cât și accesoriile, plus caloriferele și țevile, apoi manopera, știți și dumneavoastră că presupun un efort financiar deloc de neglijat. Cheltuiala a fost suplimentată și cu izolarea termică a locuinței. Atât prin forțe proprii cât și cu ajutorul unui credit am făcut toate acestea, considerând că am asigurată în primul rând independența, apoi investiția va fi acoperită prin eficiența asigurată de achizițiile făcute.

Așadar, îmi plătesc ratele și consumul lunar nesubvenționat de nimeni. Nu am cerut și nu cer ajutor, dar nu înțeleg de ce trebuie să plătesc pentru cei racordați la sistemul public. Nu vă grăbiți să mă apostrofați, pentru că vă explic. Nu vă grăbiți să spuneți că gazele sau electricitatea sunt plafonate pentru toată lumea, pentru că, deși așa este, eu vă vorbesc aici despre subvențiile suplimentare de care beneficiază unii și sub acest plafon.

Chiar dacă nu mai sunt racordat la acest sistem, sunt la curent cu ceea ce se întâmplă în Ploiești. Sunt de acord că trebuie să existe și un sistem de protecție socială, dar de care să nu beneficieze cei care nu au avut sau nu vor avea niciodată chef de muncă, ci să fie activat doar pentru cei aflați în dificultate reală, după anchete sociale serioase. Pentru așa ceva sunt de acord ca primăria să aibă un buget de sprijin social.

Doar că, așa cum bine știm, primăria plătea și va continua să plătească subvenția pentru ca gigacaloria să nu fie suportată integral de către beneficiari. De unde plătește? Din bugetul public, adică din taxele și impozitele tuturor, deci și din ale mele. Este corect? Repet, gigacaloria este subvenționată pentru toți cei racordați la sistemul public, nu doar pentru cazurile sociale. Aceste cazuri beneficiază de încă o reducere, de această dată țintită pe cei cu venituri mici.

Onorat Consiliu Local ploieștean, te rog să îmi spui dacă aceasta nu este discriminare. Atenție, sper să nu greșeșc, dar jumătate din populația Ploieștiului este în situația mea, adică să își plătească apa caldă și căldura integral, apoi să fie obligată să plătească și subvenția pentru ceilalți. Uite, eu și mulți alții am vrea drumuri mai bune, asfaltate cum trebuie. Și nu le vreau pentru mine, ci pentru toți ploieștenii. Consider că dacă toți plătim taxe și impozite (bine, nu chiar toți), atunci banii colectați de la noi să fie cheltuiți pentru toți, nu deturnați pentru a favoriza doar un anumit segment.

De ce spun că este incorect? La blocuri nu stau doar cazuri sociale. Sunt și mulți dintre dumneavoastră, cei din administrația publică, care locuiesc la bloc. Chiar și pe primarul Ploieștiului l-am auzit că stă la bloc, deși știam că stă prin Păulești. Dar dacă domnia sa zice, atunci îl cred. Păi, domnule primar la mult peste zece mii de lei pe lună, dumneavoastră racordat la sistemul public aveți nevoie de gigacalorie subvenționată? V-am luat ca exemplu, pentru că sunteți relevant în argumentația mea. Poate are vecina de la parter, o bătrână singură și uitată de copii și nepoți, care abia dacă are 1000 de lei pe lună. Da, ea are, dar dumneavoastră de ce să aveți? Eu, cu un venit de două ori mai mic, nu am nevoie, nici nu cer vreun sprijin și nici nu primesc. Dar nu înțeleg de ce trebuie să plătesc și pentru dumneavoastră din banii noștri, ai tuturor.

Poate cei care nu mai sunt racordați la sistemul public nu știu că prețul gigacaloriei ajunsese 660 de lei, iar populația plătea și probabil o să plătească 220. Restul, respectiv 440, adică 2/3 din cost îl suportăm toți, pentru că așa a decis Consiliul Local. E drept că decizia este discriminatorie, dar cine să se opună? Cei care au beneficiat de ea au tăcut, pentru că le convenea, iar noi ceilalți am plătit și pentru noi și pentru ei. Aceeași problemă: și noi am tăcut.

Existau două variante: să se dea subvenția la toți cei care sunt racordați la sistemul public, dar și la cei care au sisteme independente. Nu mi-a plătit nimeni 2/3 din factura la gaze, deși tot de la bugetul local trebuia să vină subvenția. A doua variantă era să nu se dea la grămadă, ci doar țintit pa cazurile sociale reale.

Aceasta ar fi problema la care vă invit să reflectați serios. Știu că ați făcut-o pentru voturi, nesuspectându-vă vreo clipă că nu mai puteți de grija populației. Știu că poate mulți mă înjură, deși eu nu i-am înjurat niciodată în anii în care primeau subvenție și din banii mei. Eu voi continua să muncesc și să îmi plătesc facturile, atât cât voi putea, dar vă asigur că nu voi protesta pentru că Ploieștiul nu are apă caldă în sistem public. Și nu am cum să trec peste faptul că în ultima ședință de CL s-a spus că sistemul ar avea pierderi de 50%, pe care tot noi le-am plătit, beneficiari sau nebeneficiari, dar contribuabili în egală măsură.

Și mai sper ca într-o zi să plătiți pentru tot ce nu ați fost în stare să faceți, ori ați făcut cu rea intenție, chiar dacă știu că tot noi o să plătim.