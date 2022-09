Oricum n-are apă caldă… Ar putea fi o explicație pentru care primarul Ploieștiului nu renunță la demolarea blocului ”7 etaje”

Știți genul de situație când toată lumea strigă la cineva care aleargă spre prăpastie, avertizându-l că va pica în gol, iar alergătorul insistă… El nu și nu, deși nu are aripi! Batman, Batman! Cam așa și cu primarul Ploieștiului, Andrei Volosevici, care indiferent de ce ar spune și ce ar face în aceste zile este apostrofat de cei racordați la sistemul public de alimentare cu apă caldă, (im)posibil și cu agent termic.

O fi ploieștean, racordat sau neracordat, care să nu știe despre scandalul inițiativei demolării blocului 7 etaje și despre lipsa apei calde la cei racordați la sistemul public? Mă îndoiesc că ar mai fi cineva. Până și copiii știu, chiar dacă nu votează.

Ok, am înțeles, nu primarul este de vină, nefiind decident în cauză. Omul a ieșit public și a explicat că legal nu depinde de el. Bine! Oamenii știu însă că în ceea ce privește primarul, în art.155 al Codului Administrativ – Atribuțiile primarului, la Cap 1, pct. d), scrie așa: primarul are atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, de interes local.

Că au apărut ADI-urile, că structurile în cauză schimbă regulile jocului, lăsând primarul fără instrument în exercitarea unor atribuții din sfera serviciilor publice, asta deja este mai greu de înțeles pentru mulți. Pur și simplu oamenilor nu le mai pasă. Ei își pun problema așa: dacă nu mai aveți atribuții în domenii esențiale, pentru ce vă mai plătim? Pentru ce o armată de oameni cu salarii exagerat de mari în raport cu ce mai oferă comunității?

Ploieștenii supărați, e drept că doar prin comentariile din online, spun că cei din administrație au ce face… ”Au de colectat taxe și impozite, au de ratat accesări de fonduri și proiecte. Au de făcut împrumuturi, deși ar putea accesa bani europeni pentru proiecte mărețe și realmente utile. Un întreg aparat administrativ are sub umbrela sa societăți de utilitate publică falimentare. Cum altfel să fie, când sunt conduse prin rotație de aceiași oameni, care după ce și-au dovedit incapacitatea într-o parte sunt mutați în cealaltă?”

Am înțeles și explicațiile politice, că reprezentații la vârf ai Primăriei și ai CJ nu se mai au la inimă, dar și dacă există un război politic între ei, cui naiba îi pasă în rândul contribuabililor?

Revin la apa caldă și reîncălzita temă a demolării blocului 7 etaje: Citește detaliile în articolul ”Primarul Volosevici nu a renunțat la proiectul demolării Blocului 7 Etaje”

Trecând peste faptul că este imposibil să muți forțat niște cetățeni tip proprietari, atât timp cât nu dovedești ”utilitatea publică” a acțiunii de demolare și nici nu ai cum să dovedești că este o clădire periculoasă (cu risc seismic) pentru că datele arată că nu este, de ce să reîncălzești ciorba acestei teme??? Omul simplu gândește așa: ”Păi tu vrei să faci frumos un oraș care nu are cu ce să se spele?” Și când spun simplu, mă refer la cum oamenii zdraveni la cap au foarte clare prioritățile unei urbe.

Când vezi că lumea reacționează critic la orice ai spune și orice ai face, bun sau rău, pentru că oamenii te-au ales să le reprezinți interesele, să le gestionezi problemele în relația cu prestatorii de servicii publice, iar aceste probleme sunt evident grave, de ce te-ai băga și mai rău în ”gura lupului”, abordând public teme care și mai rău îi irită? Jur că nu înțeleg, de unde și analogia cu cel care aleargă spre gura prăpastiei, în timp ce toată lumea îl avertizează că nu e bine.

Ca să mai detensionăm puțin situația, am și o veste bună. Dacă blocul ”7 etaje” va fi demolat, Catedrala pe care o maschează are apă. Și e și sfințită! Doamne ajută-ne, că A.D.I. Termo nu e în stare să o facă!

Și dacă tot am expus contextul nedumeririi, întrebarea e simplă: după ce ai câștigat alegerile fluierând, pe un capital imens de simpatie, de ce insiști să te demolezi politic, acum, la jumătatea mandatului? Nu o zic eu, ci doar o constat din miile de reacții vehemente, fie la postările primarului, fie la știrile pe temele amintite în acest text. Și nu cred că cineva îndrăznește să spună că toți sunt mai puțin dotați intelectual sau ignoranți.

*Adresez pe această cale o invitație primarului Andrei Volosevici, la o ediție Observatorul Live.