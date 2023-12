Caloriferele prea mari ale locatarilor, motiv de dispută la blocurile din Ploiești. Plătești mai mult la căldură din cauza vecinilor

Luna decembrie vine la pachet cu o nouă întreținere care va include și factura pentru căldură. La mai multe blocuri din Ploiești au apărut însă discuții pe tema modului de calcul a facturii la agent termic. Totul pleacă de la faptul că unii locatari, pentru creșterea confortului, și-au achiziționat calorifere de dimensiuni mult prea mari sau au instalat calorifere inclusiv pe balcon.

Situația reclamată de unii locatari din Ploiești a apărut în blocurile unde nu au fost montate repartitoare pentru calculul individual al consumului de agent termic.

Mulți dintre cei care locuiesc la bloc susțin că au vecini care se bucură de un confort mult mai mare când vine vorba de căldură pentru că și-au montat calorifere inclusiv pe balcon sau au instalat calorifere chiar pe tot peretele, însă plătesc agentul termic la fel ca ceilalți locatari.

„Locuiesc într-un bloc din zona de Nord a Ploieștiului, la etajul IV, respectiv la ultimul etaj. În fiecare iarnă am aceeași problemă. Facturile la căldură pentru acest bloc sunt mai mari față de alte scări care au aceeași configurație a apartamentelor.

Am descoperit că unii vecini au calorifere cu o suprafață radiantă mai mare, însă plătesc același cost ca și mine la factura de căldură. Precizez că nu sunt montante repartitoare în bloc, iar cei mai mulți vecini nu sunt de acord cu montarea lor”, ne-a scris un cititor al Observatorulph.ro, care ne întreabă care sunt pașii care trebuie să fie urmați într-o astfel de situație.

„Recent am aflat că unii vecini și-au montat calorifer inclusiv pe balcon. Am întrebat la asociație dacă în acest caz nu trebuie să existe o diferență în calculul facturii la agent termic și încă nu am primit un răspuns clar”, ne-a scris un alt cititor care spune a aflat că modul de calcul al facturii la agent termic se realizează în funcție de suprafața utilă, nu de suprafața radiantă.

Unul dintre administratorii de bloc din Ploiești, Aurel Răileanu, susține că astfel de probleme pot fi rezolvate simplu, prin refacerea calculului pentru suprafața radiantă, calcul care va sta la baza modului de împărțire a cheltuielilor aferente facturii de căldură.

„În astfel de situații, în care suprafața radiantă a fost modificată, există posibilitatea de refacere a calculului suprafeței echivalente termic a blocului.

Este normal ca pentru calculul facturii pentru agent termic să se țină cont de suprafața radiantă, nu de suprafața utilă apartamentului. Altfel, locatarii care nu au modificat suprafața radiantă din apartament vor plăti mai mult”, a precizat Aurel Răileanu, administrator de bloc, care a precizat că fiecare locatar are posibilitatea de a solicita asociației de proprietari efectuarea calculului la factura de agent termic nu după suprafața utilă a apartamentului, ci după suprafața radiantă. Bineînțeles, această nouă modalitate de calcul se aplică după refacerea calculului suprafeței radiante din fiecare apartament.