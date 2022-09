Orașul Plopeni se alătură campaniei de curățenie, „Let’ s do it, Romania!”

Primăria orașului Plopeni se alătură campaniei inițiată de „Let’s Do It, România!”. Aceasta acțiune are loc pe data de 17 septembrie.

Cei care vor să participe la acest proiect sunt așteptați să strângă deșeurile din natură și să petreacă o zi alături de oameni dornici să facă un oraș mai curat. Se vor asigura pentru fiecare voluntar saci de gunoi și mănuși.

„Let’s Do It , România!” face parte din inițiativa globală „Let’s Do It World!”. România participă la eveniment, alături de alte 190 de țări de pe mapamond. Acțiunea este una dintre cele mai mari mișcări de voluntariat din lume.

Locuitorii din din orașul Plopeni, care doresc să se implice în această campanie, sunt așteptați sâmbătă, 17 septembrie, la ora 09:00, pe strada Democrației nr. 10, la sediul Sectorului Public de Gospodărie Comunală.

Pe 23 septembrie are loc Ziua Mondială a Curățeniei.