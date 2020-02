Izolați din cauza drumului, în satul Trenu, din comuna Chiojdeanca. Autospecialele pompierilor și ambulanțele nu pot ajunge aici - FOTO

Pentru câțiva localnici, câți au mai rămas în zona de deal din satul Trenu, drumul spre casă este, de ani buni, un chin. Pe vremuri, în zonă erau mai mulți locuitori, însă din cauza condițiilor de navetă, mulți și-au abandonat casele și s-au mutat mai aproape de centrul comunei.

Plin de noroi, amenajat doar cu două traverse de cale ferată, drumul spre ultimele case din satul Trenu, comuna Chiojdeanca, este impracticabil, spun cei câțiva oameni care au mai rămas în zonă.

Din cauza drumului, mulți dintre locuitorii din zonă au preferat să-și abandoneze casele și să se mute mai aproape de centrul comunei.

„Avem numai două traverse de cale ferată pe drumul plin de noroaie. E un chin să ajungem spre casă.”, ne-a povestit un localnic.

Când plouă, drumul este impracticabil, pe o distanță de aproximativ 500 de metri. Doamne-ferește dacă moare cineva. Coșciugul trebuie purtat pe umeri de câțiva bărbați mai puternici, pentru că până aici nu există nicio șansă să urce vreo mașină specială. Nici salvarea, dar nici autospecialele pompierilor nu pot ajunge aici.

„Salvarea și autospecialele pompierilor nu pot ajunge în zonă din cauza drumului impracticabil, dar și pentru că strada, Valea Fântânii se numește, este foarte îngustă. Dacă cineva moare este condus pe ultimul drum de 4 - 6 oameni mai puternici, pentru că și roțile de la căruță se împotmolesc în noroi. Nu este nici apă potabilă. Dacă vrei apă potabilă este grav. Trebuie să rogi pe cineva să-ți aducă, altfel bei apă de ploaie dacă mai plouă !! Dacă faci naveta noaptea cu autobuzul, trebuie să ai la tine lanternă la tine că până la stație nu există iluminat public”, se plâng oamenii.

„Când am fost ales primar era și mai jalnic drumul!”

Primarul comunei Chiojdeanca recunoaște că oamenii și-au abandonat casele și s-au mutat din zonă, din cauza condițiilor grele.

„Când am fost ales primar era și mai jalnic drumul! Nici animalele nu mai puteau să circule pe acolo din cauza noroiului. Acum cât de cât este mai bine. Am reușit să montăm, cu beneficiarii de ajutor social, niște traverse de cale ferată. Drumul este și în pantă și într-adevăr urci mai greu. Autospecialele pompierilor și ambulanța nu pot ajunge acolo pentru că drumul este îngust. Am reușit să asfaltăm 90% dintre drumurile laterale, pentru că atunci când am ajuns primar asta era situația. Acolo nici cu piciorul nu puteai ajunge, iar acum, de bine, de rău, oamenii nu mai sunt izolați. Se merge mai greu, dar se merge. Autospecialele pompierilor nu intră pe aproape 60% din străzile laterale din comună pentru că sunt drumurile sunt înguste. Nu putem promite asfaltarea, dar încercăm să îmbunătățim condițiile. Nu putem să rezolvăm totul dintr-o dată”, ne-a declarat Gheorghe Baba - Iana, primarul comunei Chiojdeanca.