Mircea Dridea, serbat la mii de kilometri de țară! Simbolul Petrolului a împlinit 89 de ani

Mircea Dridea, cel mai important om din istoria Petrolului, a împlinit ieri, 7 aprilie, 89 de ani. Fostul mare fotbalist nu se află în România, ci în America, la una dintre cele două fiice ale sale, care este stabilită de ani buni acolo.

Rămas singur anul trecut, după decesul soției sale, Mihaela Dridea, simbolul Petrolului a traversat Oceanul la începutul lunii februarie, conform obiceiului pe care îl are de mult timp. În fiecare an, Mircea Dridea obișnuiește să meargă pentru două-trei luni, în Texas, unde stă fiica sa cea mică și unde are trei nepoți. El va reveni în România la mijlocul acestei luni.

300 de meciuri și 163 de goluri marcate pentru Petrolul

Mircea Dridea a dedicat Petrolului toată cariera sa de fotbalist, între 1956 și 1971, câștigând trei titluri de campion național, o Cupă a României. A jucat 300 de meciuri și a marcat 163 de goluri în tricoul „galben-albastru”, dar a evoluat şi pentru naţionala României, unde a bifat 18 prezenţe, marcând de 8 ori, inclusiv în poarta Franţei, pe Parc des Princes.

Cel mai mare dintre frații Dridea a fost omul victoriei Petrolului cu Liverpool, din Cupa Campionilor Europeni, de la Ploieşti, din 1966, scor 3-1. A dat ultimul gol, transformând o lovitură liberă de la 16 metri.

„Am muncit enorm ca să devin foarte bun la loviturile de cap și la loviturile libere. Dacă ne-am lua după talent, nu m-aș afla printre cei mai buni 20 de jucători din istoria clubului Petrolul. Dar din punct de vedere al utilității pentru echipă, sunt sigur că mă aflu pe podium”, s-a caracterizat el după ani.

Mircea Dridea are o familie exemplară, cu două fiice și cinci nepoți. S-a căsătorit la vârsta de 25 de ani cu Mihaela Popescu – fata colonelului Gheorghe Popescu (selecţioner al naţionalei României și președinte al FRF), sportivă şi ea – campioană la săritura în lungime, în tinereţe. Aceasta a decedat anul trecut în luna septembrie, la trei ani după ce a murit Virgil Dridea, fratele mai mic al Maestrului.

Frații Dridea au făcut parte din echipa de aur a Petrolului, dar au fost și adversari ca antrenori. În sezonul 1981-1982, Mircea a stat pe banca Petrolului, iar Virgil pe cea a Metalului Plopeni, ambele formații activând în Divizia B.

Mircea Dridea e și un maestru al șahului

Deși e mult mai celebru decât regretatul său frate, Mircea Dridea a ajuns la fotbal adus de acesta. Și abia când avea 15 ani, pentru că până atunci juca doar cu prietenii. Și își ocupa timpul și cu a doua sa pasiune. Mircea Dridea era foarte bun jucător de șah. Atât de bun încât uneori câștiga, contra prietenilor, și legat la ochi.

Ascensiunea lui Mircea Dridea a fost fulminată. La 19 ani a debutat la echipa națională, iar la 22 de ani avea deja două titluri de campion. Tot atunci a terminat și Institutului de Petrol, Gaze şi Geologie (în prezent UPG) care, la acea vreme, îşi desfăşura activitatea la Bucureşti. Intrase fără examen, pentru că ultimii doi ani de liceu, terminați la Şcoala Medie de Petrol din Ploieşti, îi absolvise cu media 10.

La revenirea Maestrului în țară, clubul Petrolul intenționează să organizeze o festivitate specială, la stadionul Ilie Oană, pentru Mircea Dridea.