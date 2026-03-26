Va reuși Mehmet Topal să salveze Petrolul de la retrogradare? Sondaj OPH

Mehmet Topal va sosi vineri la Ploiești pentru a prelua, pentru a treia oară, conducerea tehnică a Petrolului.

Topal va avea o misiune aproape imposibilă: salvarea echipei fanion de fotbal a Ploieștiului de la retrogradare.

Turcul pare să fie „pompierul de serviciu”, el înlocuindu-l pe Eugen Neagoe, care a rezistat doar șase luni la Ploiești.

În prezent, Petrolul ocupă locul 8, de baraj, în play-out, cu 16 puncte. Primul meci cu Topal pe banca tehnică este programat pe stadionul Ilie Oană, împotriva FK Csikszereda, pe 6 aprilie.

În acest context, Observatorul Prahovean lansează un nou sondaj de opinie.