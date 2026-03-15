Petrolul a pierdut în deplasare cu Farul, deși a dominat întreaga partidă

FC Petrolul Ploiești a jucat în deplasare cu Farul Constanța, pierzând cu 2-0 o partidă în care a avut cifre net superioare constănțenilor, mai puțin la capitolul goluri.

- Publicitate -

Prestație incredibil de slabă a Farului, însă pragmatism maxim pentru echipa care a marcat două goluri din doar două ocazii.

Despre jocul ploieștenilor putem spune că nu a fost deloc rău, lupii galbeni ducând destul de ușor mingea în careul Farului. Din păcate, a lipsit claritatea în faza finală, așa că dominarea per ansamblu a fost una sterilă.

- Publicitate -

Loc de baraj pentru ploieșteni

Deși Petrolul spera să obțină un rezultat bun astăzi, înfrângerea îi ține în clasament pe o poziție deloc confortabilă în playout, locul 7 cu 14 puncte.

Următoarea partidă a lupilor va fi tot în deplasare, cu Metaloglobus, sâmbătă, 21 martie, ora 15.