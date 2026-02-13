Victorie importantă pentru Petrolul la Ploiești. 2-1 cu FC Argeș

Petrolul s-a impus pe teren propriu în fața celor de la FC Argeș, scor 2-1, în primul meci din etapa cu numărul 27 din SuperLiga.

În urma acestui rezultat, piteștenii se află pe locul 4 în clasament, cu 43 de puncte. De cealaltă parte, Petrolul a rămas tot pe 12, cu 25 de puncte.

Scorul a fost deschis la Ploieşti după mai bine de o jumătate de oră de joc, iar cei care au făcut-o au fost oaspeţii.

Dongmo a dat o pasă nefericită, până la Bettaieb, acesta a plecat pe contraatac şi a înscris, în minutul 38. Ploieştenii au replicat prin şutul lui Rareş Pop, din voleu, însă mingea a fost respinsă de Căbuz.

Intrat la pauză, Hanca a adus egalarea în minutul 65, cu o foarfecă spectaculoasă. Arbitrul a anulat un gol al oaspeţilor, în minutul 85, când Micovschi marcase, din lovitură liberă, însă Radu Petrescu fluierase înainte ca mingea să intre în poartă.

Insistenţele gazdelor au dat roade în minutul 88, când Andres Dumitrescu a înscris cu o torpilă din careu şi Petrolul s-a impus cu 2-1.