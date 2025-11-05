Echipa de fotbal Kids Star din Ploiești, locul 1 la turneul Barça Academy

Echipa de fotbal Kids Star din Ploiești, antrenată de Cristi Nica, continuă seria clasărilor pe prima poziție în cadrul turneelor pentru juniori. Aceștia au participat în luna august, la Turneul Arcul de Triumf, organizat de Barça Academy, unde au obținut din nou locul întâi.

Recent, în cadrul unui turneu de juniori de la Vâlcea, aceeași echipă, generația 2018, a câștigat din nou marele trofeu al competiției. Dealtfel, palmaresul celor mici este unul impresionant. Numărul de cupe câștigate fiind foarte mare.

Componența echipei de mici campioni este:

Craciun Gabriel

Pirvu Rares

Tase Mathias

Neacsu Ianis

Sandu Matteo

Corciu Damian

Lazar Eric

Gheorghe Eric

Hanca Zian

În cadrul ultimului turneu de la Râmnicu Vâlcea, micii fotbaliști de la Kids Star Ploiești au intrat în finală după ce, în semifinale, scorul a fost de 0-0. Departajarea pentru finală s-a făcut la penalty-uri, echipa învingând cu scorul de 2-1.

Micii fotbaliști continuă parcursul plin de rezultate și, cu siguranță, vor aduna cupe și la competițiile următoare.