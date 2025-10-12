Cât costă biletele la meciul Petrolul-CFR Cluj

După victoria obținută în deplasare, în ultima etapă, cu FC Argeș, Petrolul revine pe stadionul Ilie Oană.
Luni, 20 octombrie, de la ora 20.30, elevii lui Eugen Neagoe vor juca împotriva celor de la CFR Cluj. Echipa din Ardeal se află în ”foame” de puncte pentru calificarea în play-off.
Potrivit unui comunicat al clubului, biletele pentru confruntarea FC Petrolul – CFR Cluj pot fi procurate deja on-line.
Iar casa stadionului „Ilie Oană” va fi deschisă conform următorului program:
vineri, 17 octombrie: orele 15.00 – 19.00
sâmbătă, 18 octombrie: orele 10.00 – 14.00
duminică, 19 octombrie: orele 10.00 – 14.00
luni, 20 octombrie: orele 10.00 – 21.15
Prețurile biletelor vor fi următoarele:
Peluze: 25 lei
Tribuna 2: 45 lei
Tribuna 1: 65 lei
Tribuna 0: 90 lei