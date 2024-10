Final de sezon pentru sportivii de la Tora Karate Ploiești. 41 de medalii la campionatul național

Sâmbătă 19.10.2024, la Sala Polivalenta din Pitești, s-a desfășurat Campionatul Național de Karate Shotokan Tradițional ESKU. La această competiție au participat 35 de cluburi din toată țara, dintre care 32 au obținut medalii. Tora Karate Ploiești a încheiat competiția cu rezultate excepționale, sportivii lui Robert Vlad adunând nu mai puțin de 41 de medalii.

„Pentru noi a fost ultima competiție de nivel național din acest an competițional și suntem bucuroși că ne-am îndeplinit obiectivele stabilite la începutul anului. La aceasta competiție s-au prezentat peste 35 de cluburi. Noi am făcut deplasarea cu un lot format din 30 de sportivi, care prin prestația lor foarte bună au obținut 41 de medalii, fapt care a făcut să ne clasăm pe locul 5 in clasamentul oficial”, au declarat reprezentanții Clubului Tora Karate Ploiești.

Astfel, din cele 41 de medalii obținute de sportivi, 13 au fost de aur, 11 de argint și 17 de bronz. Cu aceste rezultate, ACS Tora Karate Ploiești s-a situat pe poziția a cincea a clasamentului pe cluburi, la nivel național, dintr-un total de 35 de cluburi paarticipante.

„Vreau să-mi felicit sportivii pentru toate rezultatele obținute în acest an, atât la nivel național cât și la nivel internațional și le mulțumesc părinților pentru încredere și susținere!”, a declarat pentru Observatorul Prahovean, Robert Vlad, proprietarul și antrenorul clubului.

„Totodată, mulțumim sponsorilor și prietenilor noștri care sunt alături de noi: Dan Zecris Bricolaj, United Defense, Reval Park, Biosol PSI, Titan Academy”, a mai transmis acesta.