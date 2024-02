Prima medalie de bronz din istoria saniei românești. Din echipă au făcut parte și sportivi legitimați la CSO Sinaia

Locul al treilea și medalie de bronz în cadrul Cupei Mondiale de Seniori, proba de sanie pe echipe, pentru România. Din delegație au făcut parte și reprezentați prahoveni legitimați la Clubul Sportiv Orășenesc Sinaia. Pentru prima dată în istoria cupelor mondiale, ștafeta tricoloră a urcat pe podium la o etapă din circuit, la Altenberg, în Germania.

- Publicitate -

S-a scris istorie, pe 4 februarie, pe pârtia de bob și sanie de la Altenberg (GER). Echipa României de sanie a reușit să urce pe podium, clasându-se pe locul al treilea în cadrul Cupei Mondiale de Seniori, proba pe echipe.

Pentru echipa CSO Sinaia au punctat Corina Buzățoiu, Crețu Valentin și Sebastian Motzca. Echipa a fost completată de colegii lor de la lot, Ștefan Handaric, Raluca Strămăturaru și Carmen Manolescu.

După concurs, unul dintre competitori, Valentin Crețu, a precizat: „Pentru mine este un vis devenit realitate. Am concurat cu multe echipe și întotdeauna ne-am dorit și am muncit pentru un rezultat ca acesta și în sfârșit am reușit. Cu acești oameni minunați în echipă ne-am urcat pe podium. Vremea cu siguranță ne-a ajutat, dar cu toții am avut coborâri foarte bune și ne-au asigurat o zi extraordinară.”

Podiumul a fost completat de Letonia și SUA, România întrecând națiuni foarte puternice în acest sport, ca Germania, Austria și Italia.