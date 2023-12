Petrolul Ploiești întâlnește Farul lui Hagi, astăzi, ora 17, pe stadionul de la Ovidiu

Petrolul Ploiești merge în deplasare în această seară la echipa antrenată de Hagi, Farul Constanța. Partida va avea loc de la ora 17.00 pe stadionul din Ovidiu.

Cele două echipe sunt despărțite în clasament de un singur punct, Petrolul având 26 de puncte, iar Farul 25.

„Întâlnim campioana și, indiferent de locul pe care îl ocupă în clasament, nu putem spune despre Farul decât că este o echipă puternică, cu un grup foarte bun și cu jucători valoroși, care pot face oricând diferența. Pentru noi, ultimul joc, cel din Cupa României, nu s-a încheiat așa cum ne-am dorit, cu o calificare, dar am trecut peste această dezamăgire, iar toată atenția noastră se îndreaptă, acum, spre campionat”, a declarat antrenorul Petrolului, Florin Pîrvu.

„Nu am ce să le reproșez băieților după meciul cu Sepsi, pentru că am văzut dorință, au luptat până în ultimele minute, dar, din păcate, s-au făcut unele greșeli și nu aș vrea să le mai repetăm pe viitor. Nu știu dacă vor fi schimbări pentru jocul de mâine, vom vedea cum vom rezolva și unele mici probleme care au apărut după întâlnirea in Cupă”, a mai spus tehnicianul „galben-albaștrilor”.

„Farul a jucat cu rezervele în meciul de la Craiova, și-a odihnit titularii, iar noi am avut doar două zile de refacere la dispoziție. Dar, am încredere că vom da tot ce avem mai bun ca să ne întoarcem cu puncte de la Constanța”, a adăugat acesta.

„Este un meci foarte important, cum se spune unul de șase puncte! Suntem concentrați și vrem să câștigăm, pentru că o victorie ar conta foarte mult pentru noi în lupta din clasament. Evident că suntem dezamăgiți după eliminare din Cupa României, eu personal chiar aveam un vis ascuns legat de această competiție, dar, acum, nu avem timp să ne gândim la ce a fost, ci la ce avem de făcut pe mai departe.

Suntem o echipă puternică, greu de învins, toată lumea vrea să câștige contra noastră, dar mentalitatea noastră este aceea de a lua lucrurile pas cu pas, meci cu meci, și dacă vom face ceea ce trebuie, atunci sunt convins că vom obține și rezultate foarte bune”, a transmis Jefferson Jr.

Petrolul Ploiești nu se va putea baza pentru această partidă pe Diomande, cel care va ispăși cea de-a doua etapă de suspendare, dar nici pe Petrovic și Hanca care au probleme de natură medicală.

Întâlnirea de mâine va începe la ora 17.00 și va fi condusă de către o brigadă alcătuită din Andrei Florin Chivulete (București) – Sebastian Gheorghe (Suceava) și Andrei Constantinescu (București). Rezervă: Horia Mladinovici (București). Arbitru VAR: Iulian Dima (București). Arbitru AVAR: Vasile Marinescu (București). Observatori: Vasile Bratu (Slobozia) și Marcel Vasile (București).