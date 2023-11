Prahova Ploiești, clubul care a deschis calea către performanță în fotbalul feminin, nominalizat la Gala Comunității Prahovene

Prahova Ploiești, clubul care a deschis calea către performanță în fotbalul feminin, este nominalizat la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle.

Prahova Ploiești este prima echipă de fotbal feminin din județ participantă în competițiile oficiale organizate de Federația Română de Fotbal.

În sezonul trecut, Prahova a fost singurul club din județ participant în Campionatul Național de Fotbal Junioare U17. Pentru prima participare, fetele au reușit să nu se facă de râs și să termine pe locul 4 seria în care au jucat.

În acest sezon, clubul s-a dezvoltat si participă cu două echipe în campionate: Liga a 3 a si Junioare U15.

„Ideea înființării unei echipe de fotbal feminin a venit de la Filipeștii de Pădure. La grupele de copii pe care le avem acolo veneau foarte multe fetițe la antrenamente. Mi-a plăcut că erau serioase, mult mai disciplinate decât băieții și mult mai responsabile”, spune Adrian Mihai Teodorescu, președintele clubului.

Au urmat discuții cu reprezentanții FRF și și-au încercat norocul trimițând cererea de înscriere.

Toată povestea, potrivit lui Adrian Mihai Teodorescu, se întâmpla în luna mai. A urmat vacanța de vară, iar multe dintre fetițe renunțaseră la fotbal.

La începutul lui septembrie a venit mailul de la FRF prin care erau anunțați că vor începe competiția în Campionatul Național de Junioare U17. Mai erau 10 zile până la primul meci, dar lotul echipei nu era complet.

„Ne-a ajutat foarte mult Daniel Chiriță care ne-a dat fetele care se antrenau la el la club. Au mai fost prieteni care ne-au adus fete și astfel am reușit să începem competiția. Am avut norocul ca proiectul nostru pe Legea 350 să fie acceptat la finanțare de către Consiliul Județean Prahova și astfel am început o aventură frumoasă, din care am avut multe de învățat”, povestește Teodorescu.

Iar povestea a continuat. Prahova Ploiești a fost primul club din România invitat la International Queen Marry Cup, competiție de fotbal feminin desfășurată în Serbia, în localitatea Vrancka Banja.

Turneul ajuns la a 4 ediție și este organizat anual sub Înaltul Patronaj al Alteței Sale Regale Prințesa Danica Karadjorjevic și al Familiei Regale a Serbiei. Fetele au reușit să se claseze pe locul 5 la un turneu cu echipe extrem de puternice.

În această toamnă, prahovencele participă la Liga a 3 a si în Campionatul Național de Fotbal Feminin Junioare U15, iar obiectivul clubului îl reprezintă câștigarea seriei junioarelor și calificarea la turneul final al competiției organizată de Federația Română de Fotbal.

În acest sezon, au reușit să obțină finanțarea proiectului pe Legea 350 de la Consiliul Județean Prahova, fonduri fără de care nu ar fi putut participa în cele două campionate naționale.

„Ne propunem să demonstrăm că fotbalul este și un sport pentru fete, chiar dacă ne lovim de multe prejudecăți. Mă bucur că foarte multe fetițe vin spre noi și ne lăudăm că la Liga a 3-a avem cel mai tânâr lot din țară. Cea mai…. bătrână jucătoare a împlinit 18 ani, iar cea mai mică 15.

Ca fost jucător profesionist recunosc că de multe ori am crezut că fotbalul nu este pentru fete, dar puștoicele acestea mi-au demonstrat că merită să luptăm pentru ele și să demonstrăm că putem juca un fotbal de calitate.

Obiectivul pentru acest sezon îl reprezintă câștigarea seriei de la Junioare U15 și trimiterea a cel puțin o jucătoare în loturile naționale. Sunt bucuros că în lotul nostru avem adolescente din întreg județul Prahova. Vin fete de la Vălenii de Munte, de la Comarnic, de la Mireș, Mizil, Hăbud, Ariceștii Rahitivani.

Avem si copile din centrele de plasament, deci Prahova este o casă pentru orice fetiță care vrea să practice fotbal de performanță. Iar cel mai important este că în clubul nostru nicio jucătoare nu plătește vreo taxă. Asigurăm totul din fondurile de la Consiliul Județean și de la mai mulți sponsori care apreciează pasiunea acestor copile,”, a mai spus Adrian Mihai Teodorescu, presedintele Prahova Ploiesti.

Prahova Ploiesti este cel mai vechi club din fotbalul prahovean. A fost fondat în anul 1915, și are în palmares un titlu național câștigat în 1916. Dizolvat în 2001, a fost reînființat în anul 2018 de omul de fotbal Adrian Mihai Teodorescu.

Dacă îți place povestea echipei și consideri că merită recunoașterea comunității, votează pe www.galaprahovei.ro. Termenul limită pentru vot este 19 noiembrie 2023, ora 23:59.

