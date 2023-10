Sportul de nișă în Ploiești, luptele, începe să aducă rezultate de excepție la nivel național

Mai puțin cunoscută și mediatizată, ramura sportivă denumită „Lupte”, începe să-și facă simțită prezența și să adune rezultate notabile și la Ploiești.

Astfel, sub îndrumarea celor doi antrenori, Andreea și Ionuț Pătru, în urma rezultatelor de excepție obținute de sportivi, CS Petrolul Ploiești a ajuns până pe locul al doilea în clasamentele pe cluburi la Lupte Feminine.

Pentru a da câteva detalii celor mai puțin familiarizați cu acest sport, „Luptele” se împart în „Lupte libere”, care au competiții atât la masculin cât și la feminin, și „Lupte greco-romane”, care au doar ramură masculină deocamdată.

Ca și la alte discipline sportive, și la lupte se organizează competiții, atât naționale cât și internaționale.

Cea mai recentă competiție majoră a fost Campionatul Național Individual U15 și U20 , desfășurat la Târgu Mureș, perioada 21 – 24. 09.2023. Această competiție a fost de fapt cea care a adus CS Petrolul Ploiești pe locul II în clasamentele pe cluburi la Lupte Feminine, în urma următoarelor rezultate:

U15 – Lupte feminine:

Locul I – Andreea Iordache – 50 kg

Locul II – Sophia Anastase- 62 kg

Locul II – Alexandra Lică – 50 kg

Locul III – Alexandra Miliu – 46 kg

La această categorie de vârstă, categoria de greutate 50 kg CS Petrolul Ploiești a avut două fete în finala mare.

Andreea Iordache, câștigătoarea, este campioana națională pentru al treilea an consecutiv, adjudecându-și titlul de Campioană Națională fără ca vreo adversară să îi ia măcar 1 punct. În plus, Andreea are doar 13 ani și a ieșit Campioană Națională la o categorie superioară vârstei ei.

Dar și ceilalți sportivi ai clubului au avut rezultate notabile:

U15 – Lupte Greco-romane:

Locul I – Ionuț Erick Pătru – 85 kg

Locul V – Iulian Iordache – 68 kg

Mihai Mario clasare pe locul X la lupte libere.

Categoria de vârstă U20 :

U20 – Lupte feminine :

Locul III – Bianca Andreiaș – 62 kg

Locul VI – Sara Mitrica – 76 kg

U20 – Lupte Libere:

Locul II – Andrei Alin Eremia – 61 kg

U20 – Lupte Greco-romane:

Locul VI – Laurențiu Cheng – 72 kg

Locul VIII – Alexandru Petre – 82 kg

Cu așa rezultate, disciplina sportivă a luptelor are un viitor frumos la Ploiești, iar ploieștenii vor avea motive în plus să se mândrească cu cei care îi reprezentă la competițiile sportive.