Marșul Bicicliștilor are loc sâmbătă, la Ploiești. Participarea este gratuită

Fundația Județeană pentru Tineret Prahova organizează sâmbătă, 12 august, Marșul Bicicliștilor la Ploiești.

- Publicitate -

Comunicatul Fundației Județene pentru Tineret Prahova

Pe 12 august, Fundația Județeană pentru Tineret Prahova sărbătorește Ziua Internațională a Tineretului, un moment dedicat recunoașterii și sprijinului pentru tinerele generații. În această zi specială, nu putem să ignorăm un aspect esențial pentru tineri și pentru toți locuitorii unui oraș modern – dezoltarea infrastructurii urbane: pistele pentru biciclete.

Vă invităm să completați formularul de înscriere, accesând ACEST link.

Vă așteptăm, începând cu ora 10:00, pe esplanada Palatului Culturii, la Marșul Bicicliștilor: Un oraș pentru oameni! Evenimentul are loc cu ocazia Zilei Internaționale a Tineretului și în contextul Anului European al Competențelor și se desfășoară sub tematica ,,Green Skills for Youth”.

Campania Un oraș pentru oameni este marșul de conștientizare a importanței contruirii unor piste de biciclete pentru a promova un mijloc de transport alternativ. Un oraș pentru oameni implică crearea unui mediu urban prietenos și sustenabil, care să încurajeze interacțiunea socială, să ofere acces facil la servicii și să protejeze mediul înconjurător. De-a lungul timpului, infrastructura urbană s-a adaptat la cerințele și nevoile orașelor în schimbare, iar importanța pistelor de biciclete a devenit din ce în ce mai evidentă.

Proiectul își propune să identifice și să evidențieze numărul posibililor beneficiari ai pistelor de biciclete.

Partenerii evenimentului sunt Asociația Euro Spirit, Fundația Națională pentru Tineret, Filarmonica ,,Paul Constantinescu” din Ploiești, Club Sportiv Petrolul Ploiești, FRZ Road Academy, ESVIAR Group și Tomas Bikes.

- Publicitate -

Traseul marșului și programul complet al evenimentului:

• 10:00 – Întâlnirea participanților

• 10:30 – Plecarea bicicletelor din dreptul esplanadei Palatului Culturii, strada Sublocotenent Erou Călin Cătălin, spre giratoriul Caraiman, întoarcere spre Gara de Sud, întoarcere spre esplanada Palatului Culturii ca punct terminus. (*se va păstra în traseu doar prima bandă, pentru a nu se incomoda traficul rutier.)

- Publicitate -

• 11:00- 13:00 – Discuții cu trecătorii și împărțirea de pliante tematice + info-points și discuții cu reprezentanți ai cluburilor sportive de ciclism: Club Sportiv Petrolul Ploiești, FRZ Road Academy.

• 13:00 – Închiderea activității – părăsirea esplanadei Palatul Culturii

Este important să conștientizăm că, în contextul actual, călătoria cu bicicleta nu are doar o funcție distractiv-sportivă. Orașele moderne au înțeles că bicicleta este un mijloc de transport foarte comod și eficient în condițiile urbane, care poate asigura pană la 40% din traficul urban, determinând, astfel, o scădere serioasă a presiunii pe rețelele rutiere.

- Publicitate -

Creșterea numărului de autovehicule din ultimii ani, stresul cotidian și, nu în ultimul rând, starea precară a infrastructurii rutiere reprezintă elemente care pun în pericol integritatea fizică a tuturor participanților la trafic, indiferent că sunt pietoni, pe două, patru sau mai multe roți.

Mijloacele de transport tradiționale, cum ar fi mașinile sau transportul public aglomerat, nu mai sunt opțiuni eficiente sau sustenabile în multe orașe. De aceea, bicicleta reprezintă o alternativă viabilă, mai ales într-o lume în care accentul cade tot mai des pe protecția mediului și pe adoptarea unui stil de viață sănătos.

În parcarea Palatului Culturii, vom discuta despre importanța sutenabilității, a voluntariatului și a implicării în comunitate. Vizitatorii mici și mari, care vor avea plăcerea și curiozitatea să participe la eveniment, vor avea ocazia de a se întâlni cu reprezentanți ai Fundației Județene pentru Tineret Prahova și ai programului Ploiești #LetsPLAY – Capitala Tineretului din România, dar și cu reprezentanți ai celor mai cunoscute cluburi de ciclism din oraș.