Ei sunt noii conducători ai clubului Petrolul Ploiești

În prima conferință de presă organizată de către Petrolul în acest an a fost prezentată noua echipă managerială a ACS Petrolul 52.

Petrolul pleacă la un nou drum, mizând, din acest început de an, și pe o nouă echipă managerială. Astfel, președintele clubului va fi Claudiu Tudor, în vreme ce Sevastian Botnari va îndeplini funcția de director executiv, Marian Dima va fi director sportiv, iar Mircea Dumitrache va avea rolul de consilier financiar.

Claudiu Tudor, președintele clubului Petrolul

„Sunt bucuros că pot lucra cu acești oameni și am mare încredere că împreună cu ei, și cu ceilați din club, vom reuși să rezolvăm problemele care sunt în acest moment. Știm cu toții că situația nu este una ușoară, dar din moment ce suntem aici trebuie să ne asumăm faptul că vom face tot posibilul ca echipa să meargă mai departe. Petrolul nu este într-o situație ușoară, dar nici într-una de a nu mai putea continua! Nu se destramă echipa, așa cum au titrat unele publicații în această iarnă, ci, din contra, dacă ne uităm bine vedem că nu am pierdut niciun jucător, ba, dimpotrivă, am și adus! Jucătorii și stafful tehnic merită toate laudele pentru ceea ce au făcut până acum și sunt convins că, împreună, o vom scoate la capăt”, a precizat Claudiu Tudor.

Sevastian Botnari, director executiv al clubului Petrolul

Noul director executiv al clubului, Sevastian Botnari, vine în această funcție cu o experiență acumulată în fotbalul din Republica Moldova, acolo unde a făcut parte din conducerea clubului Zimbrul Chișinău, fiind, totodată, și membru în Comitetul Executiv al Federației Moldovenești de Fotbal. „Sunt alături de clubul Petrolul din vara anului trecut, în prima fază ca și consilier al fostului președinte Costel Lazăr. Am elaborat, în această perioadă o analiză SWOT și am încercat să fac și o analiză, privită din exterior, a ceea ce înseamnă clubul Petrolul. De asemenea, pot să spun că, de ieri, clubul nostru a intrat oficial în Asociația Europeană a Cluburilor de Fotbal (ECA), acesta fiind un process pe care mi l-am asumat de când am venit aici. Putem spune că ne-am așezat, astfel, la masa bogaților, pentru că am lucrat și înainte cu această Asociație și știu ce beneficii ar putea aduce pentru Petrolul Ploiești”, a spus Sevastian Botnari.

Marian Dima, director sportiv Petrolul Ploiești

Jurnalist cu o veche experiență în mass-media de sport, dar și oficial al Asociației Județene de Fotbal, precum și, pentru mai mulți ani, al clubului Astra, noul director sportiv, Marian Dima, a afirmat că „din acest moment, Petrolul trebuie să fie o echipă la toate nivelurile și, cum-necum, trebuie să o scoatem la capăt! În ceea ce privește transferurile de jucători, acestea au fost gândite și avizate, în primul rând, de către staff-ul tehnic. Și, cu siguranță, toți cei care au venit în această iarnă, au venit și în condițiile strategico-financiare noi, valabile cel puțin până în vară, adică să accepte faptul că o parte din bani să se constituie într-un bonus de continuitate a activității clubului în prima ligă și în sezonul viitor”.

Mircea Dumitrache, consultant financiar

Provenit din „familia” Petrolul, în condițiile în care a fost junior al acestui club, Mircea Dumitrache a explicat care va fi misiunea sa, acum, în club. „Rolul meu va fi acela de suport pe partea economico-financiară. Trebuie să avem claritate, de unde ne vin veniturile și cum le cheltuim. Să avem o predictibilitate pe business și o transparență vis-à-vis de actualii sponsori, cât și de viitorii sponsori”, a spus Mircea Dumitrache.

Înregistrarea conferinței de presă poate fi urmărită aici: Cum se percepe bacșișul? Precizările ANAF: nu este obligatoriu, iar clientul trebuie întrebat înainte!