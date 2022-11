Costel Lazăr a demisionat de la FC Petrolul Ploiești

Președintele FC Petrolul, Costel Lazăr, a demisionat, miercuri, de la conducerea clubului ploieștean. „M-am simțit atacat”, a susținut Costel Lazăr.

Președintele FC Petrolul, Costel Lazăr, a confirmat, miercuri seară, pentru Observatorulph.ro, că a solicitat încetarea contractului, pe cale amiabilă, cu clubul ploieștean.

„Eu am solicitat să încheiem pe cale amiabilă colaborarea, după concediul de odihnă, care începe de astăzi. Motivul este că, în toată această perioadă, am condus clubul fără bani, cu multe probleme financiare și anumite persoane nu au făcut altceva decât să mă denigreze, deși nu au adus niciun ban la club. M-am simțit atacat. Îmi ajunge câte am suportat. Am cerut ajutor pentru club. Plec în momentul în care Petrolul este în Liga I și pe locul 7 în clasament”, a declarat Costel Lazăr, fostul președinte al clubului Petrolul.

În mandatul lui Costel Lazăr, Petrolul Ploiești a reușit să ajungă în Liga I și să se afle în prezent pe locul 7 în clasament.