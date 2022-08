Două motive pentru care sălile de sport serioase sunt acum pline: performanțele de top ale sportivilor români și nevoia de mișcare de după restricțiile din pandemie

Din orice rău care ni se întâmplă avem ocazia să învățăm ceva care ne va fi de folos, cum din exemplele bune ne putem inspira întotdeauna. Le-am avut pe ambele în ultimii ani… Și dacă răul nu poate fi reparat, suntem nevoiți să mergem mai departe, dar nu oricum. Pe lângă nevoia acută de sport, de mișcare în general, s-a mai produs un fenomen despre care merită să vorbim: rezultatele sportivilor români din ultima perioadă, o motivație excepțională pentru tinerii care vor să facă performanță.

Nu are sens să insistăm acum pe faptul că sedentarismul stă la baza multor afecțiuni grave. Nici nu trecem bine de prima tinerețe și ne simțim de parcă am fi la ultima. O realitate dureroasă atât la figurat cât și la propriu. Problema este că nu realizăm ceea ce se întâmplă, pentru că efectele de produc relativ lent, iar când apar primele semne deja problemele serioase sunt instalate. Vestea bună: niciodată nu este prea târziu!

Au trecut doi ani de la publicarea articolului de mai sus, eram în plină pandemie, exact perioada în care o gașcă de incompetenți sau rău-voitori deciseseră să restricționeze accesul în sălile de sport, deși existau numeroase studii științifice, care susțineau că tocmai sportul este principalul susținător al imunității organismului uman. Nu a contat pentru decidenți, dar nu putea să dureze la nesfârșit seria măsurilor abuzive.

Astăzi, deși poate puțini se așteptau, se întâmplă un fenomen mult peste așteptările celor mai optimiști: sălile de sport, mai ales cele de top, sunt pline. De menționat că suntem încă în perioada vacanței, a concediilor de odihnă, când de regulă numărul clienților scădea în anii anteriori, vorbind aici de ce de până în pandemie.

Irina Oprea, administratorul clubului de fitness și forță Titan Academy Ploiești: ”Se întâmplă ceea ce era normal să se întâmple! Am înțeles toți ce înseamnă lipsa de mișcare, iar acum oamenii au luat decizia corectă. Echipa noastră de traineri privește cu încântare cum din ce în ce mai mulți oameni, indiferent de vârstă, vin să facă sport.

Și se mai întâmplă un fenomen, care are la bază din ce în ce mai multe medalii obținute de sportivii români, în competiții la care nici nu visam să avem vreo șansă. Am înțeles că avem nevoie de două componente pentru a performa: muncă enormă și o bază de antrenament de top.

Să vezi că vin părinții ci cei mici și se interesează de condiții, că văd ce înseamnă echipamente despre care nici nu bănuiau că există în Ploiești, să vezi cum imediat se decid să pornească pe drumul spre performanță, asta înseamnă că noi ne facem treaba, iar ei au un motiv în plus să muncească pentru visul lor.

Am avut și vom continua să venim cu programe de sport pentru tineri. Nu doar că ne dorim, dar ne simțim și obligați să facem asta pentru ei. Am susținut și susținem pregătirea gratuită a celor fără posibilități și am făcut-o din toată inima și cu toată priceperea echipei noastre de traineri.

Și dacă adresabilitatea crește exponențial, creștem și noi standardele cu noi investiții, cu noi proiecte și cu echipamente de top, absolut necesare. De ele vor profita în egală măsură și clienții care nu caută performanța în sport, ci pur și simplu fac mișcare pentru sănătate.”

Cumva, deși nu trăim vremuri deloc liniștitoare, apar semne că ne dorim să facem ceva pentru noi, că oamenii caută normalitatea, că încep cu adevărat să aibă grijă de ei. Sunt semne că nu mai așteptăm nimic bun de sus, că am conștientizat că cel mai bine ne ajutăm singuri, că ne putem educa și crește reciproc, iar acesta reprezintă poate cel mai mare câștig al societății din ultimii ani.

