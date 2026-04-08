A pierdut tot din cauza alcoolului, dar și-a recâștigat viața. Povestea unui pacient tratat la Clinica Independent

În România, dependențele continuă să distrugă în tăcere vieți, familii și destine. Alcoolul, drogurile sau jocurile de noroc nu mai sunt de mult simple „vicii”, ci boli care, netratate, duc la pierderi dramatice. VIDEO la finalul textului.

- Publicitate -

Povestea lui Paul începe simplu și brutal:

„Bună, mă numesc Paul, sunt din Arad și sunt dependent de alcool de 4 ani.”

Este fraza cu care și-a recunoscut, pentru prima dată, problema la Clinica Independent.

- Publicitate -

De la succes la prăbușire

Cu doar câțiva ani în urmă, Paul avea totul: familie, doi copii, o afacere prosperă. Un divorț dur i-a schimbat însă complet viața.

„Am început să beau. La început doar în weekend, apoi constant. Ajungeam să beau zile în șir și să mă trezesc după cinci sau șapte zile.”

Dependența i-a distrus treptat tot ce construise: firma, locul de muncă, relația cu propriii copii.

„Nu mai dădeam randament. Copiii nu mă mai priveau la fel. M-am izolat complet.”

Pentru Paul au fost patru ani de cădere continuă. Dacă nu se opera, își putea pierde chiar viața.

- Publicitate -

Decizia care face diferența

Schimbarea a venit dintr-o recomandare. Fără să caute prea mult, Paul a decis să se interneze. A ajuns la Chițorani și a rămas o lună și trei săptămâni. La început reticent, a descoperit rapid că terapia îl poate ajuta.

„M-a ajutat enorm. Am reușit să mă deschid și să înțeleg lucruri pe care nu le vedeam”, mărturisește Paul.

Reconstrucția începe din interior

La Clinica Independent ( +40-744533833), tratamentul nu înseamnă doar renunțarea la alcool sau alte dependențe. Înseamnă reconstrucție. Pacienții sunt evaluați individual și incluși în programe personalizate, care combină terapia clasică cu metode moderne precum interviul motivațional și modelul „12 pași”.

În același timp, echipa multidisciplinară – medici, psihologi și terapeuți – lucrează constant pentru a identifica cauzele profunde ale dependenței și pentru a construi un echilibru real în viața pacientului.

- Publicitate -

Un loc gândit pentru vindecare

Clinica este amplasată într-o zonă liniștită, la doar câțiva kilometri de Ploiești, departe de agitația urbană, tocmai pentru a oferi pacienților spațiul necesar pentru reflecție și schimbare.

Condițiile sunt la standarde ridicate: cazare și masă comparabile cu cele ale unui hotel de patru stele, acces la activități sportive, spații de relaxare și suport permanent.

Centrul are o capacitate mare și oferă asistență non-stop, iar rata de succes în recuperarea pacienților este una ridicată, potrivit datelor prezentate de reprezentanți.

- Publicitate -

Poate cea mai importantă lecție pentru Paul nu este abstinența, ci acceptarea luptei continue.

„Mi-am făcut planuri, inclusiv pentru recădere. Dacă va fi nevoie, mă întorc. Nu mai fug.”

Un fenomen care nu mai poate fi ignorat

Dependențele distrug tăcut, dar sigur. În spatele fiecărui caz este o familie afectată, o viață frântă. Dar există și locuri unde povestea se poate rescrie.

La Chițorani, în Clinica Independent, oameni ca Paul învață să spună „stop”, dar mai ales învață să spună „încep din nou”. Iar uneori, asta este tot ce ai nevoie pentru a-ți recâștiga viața. (P)