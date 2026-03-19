„Tocuri pe Biciclete” revine la Ploiești de Florii. Eleganță pe două roți

Cel mai colorat eveniment al primăverii din Ploiești, „Tocuri pe Biciclete”, revine anul acesta cu ediția a VII-a. Evenimentul va avea loc duminică, 5 aprilie 2026, de Florii, începând cu ora 16:00. Observatorul Prahovean este partener media al acțiunii.

Organizatorul evenimentului, Asociația Mozaic Comunitar, promovează mișcarea și mersul pe bicicletă sau trotinetă într-un mod original și plin de culoare.

La eveniment se pot înscrie persoane care au împlinit 14 ani, iar participanții sunt invitați să își aleagă o ținută elegantă și să își accesorizeze bicicleta sau trotineta cât mai creativ.

Primii 300 de bicicliști sau trotinetiști înscriși vor primi un kit de participare, care va include numerele de concurs pentru categoriile:

Cea mai frumoasă bicicletă

Cea mai frumoasă trotinetă

Cea mai feminină ținută

Cel mai elegant bărbat

În plus, participanții vor primi și cadouri oferite de partenerii evenimentului.

”Ne dorim ca prin acest proiect să promovăm un oraș mai puțin poluat, să încurajăm mișcarea și un stil de viață sănătos, dar și să atragem atenția asupra respectului pe care șoferii trebuie să îl acorde partenerilor de trafic pe două roți” este mesajul organizatorilor.

Înscrierile se fac exclusiv prin mesaj privat pe pagina de Facebook Asociația Mozaic Comunitar Ploiești, cu textul „TOCURI”. Confirmarea participării va fi transmisă tot prin mesaj privat, de către organizatori.

Organizatorii au precizat și un minim dress-code de eleganță: pentru doamne și domnișoare: rochie sau fustă, iar pentru domni: pantaloni lungi, pantofi și cămașă

Traseul evenimentului și lista partenerilor vor fi anunțate în perioada următoare.