Cum va fi vremea de Paște. Prognoza ANM în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Finele lunii martie va aduce temperaturi medii ușor mai ridicate față de cele normale. De Paște, în schimb, cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești, în weekend, vremea se va menține frumoasă, cu temperaturi de 14 grade Celsius și minime de 1 grad Celsius.

De săptămâna viitoare, însă, mercurul în termometre va urca doar până la 10… 12 grade Celsius, iar temperature minimă va crește la 4 grade Celsius.

Lapoviță și ninsoare la munte

La munte, în schimb, săptămâna viitoare va aduce temperaturi cu mult mai scăzute, iar spre finalul intervalului precipitațiile se vor transforma, treptat, în lapoviță și ninsoare.

Mercurul în termometre va urca până la 3 grade Celsius, iar temperatura minimă se va situa la -3 grade Celsius.

Cum va fi vremea în săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nordice, precum și la munte, iar în rest vor fi apropiate de cele normale

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări

Cum va fi vremea în săptămâna 23.03.2026 – 30.03.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Excepție vor face regiunile sudice și sud-estice, unde valorile termice vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordvestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 30.03.2026 – 06.04.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Cum va fi vremea în săptămâna 06.04.2026 – 13.04.2026

Mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale în majoritatea regiunilor.