„Se aud noaptea lângă case”. Șacalii s-au apropiat de gospodării lângă Ploiești

Urletele șacalilor se aud noapte de noapte lângă Ploiești. În Bucov și Plopu, localnicii spun că animalele sălbatice s-au apropiat tot mai mult de gospodării. Teama cea mai mare este că prădătorii ar putea ataca păsările și animalele din curți.

- Publicitate -

La acest articol a contribuit Corina Matei.

Localnici: „Sunetele lor sunt îngrozitoare”

Locuitorii din zonele Bucov și Pleașa spun că animalele au fost surprinse pe camerele de supraveghere. Animalele își fac simțită prezența prin sunetele pe care le scot mai ales pe timpul nopții.

- Publicitate -

„S-au apropiat foarte mult de gospodării. Se aud noaptea lângă case. Sunetele lor sunt îngrozitoare. Este normal să ne temem că vor da iama la animalele noastre. Avem câini, dar șacalii rămân o problemă.

Sunt periculoși pentru că atacă animalele sălbatice. Pe dealurile astea sunt și căprioare și ar fi păcat să fie omorâte de șacali”, se plâng oamenii, care spun că se tem să iasă noaptea din curți.

Un alt localnic susține că animalele sunt din ce în ce mai numeroase.

- Publicitate -

„Șacalii au fost surprinși pe camerele video. Nu este unul sau doi… S-au apropiat foarte mult de gospodăriile noastre, însă am înțeles că nici vânătorii nu au ce să le facă dacă sunt în localitate.

Singura soluție este să-i speriem cu zgomote puternice. În afara localității am înțeles că pot fi împușcați. Nu putem să stăm noapte de noapte să-i alungăm”, se plâng oamenii.

Primarii confirmă problema

Autoritățile locale spun că situația este cunoscută și că au fost făcute sesizări către vânători.

- Publicitate -

Primarul comunei Bucov, Ioan Savu (PNL), confirmă că șacalii își fac simțită prezența în zonă.

„Nu au cum să nu vină în condițiile în care la limita dintre Plopu și Bucov este pădure. A fost semnalată prezența între Valea Orlei și Bighiliu. La rândul nostru am semnalat prezența acestor animale vânătorilor. La fel ca și urșii, s-au înmulțit foarte mult în ultimii ani”, a precizat Ioan Savu, primarul comunei Bucov.

Situația este similară și în comuna vecină, la Plopu.

- Publicitate -

„Oamenii sunt speriați de prezența șacalilor și la Plopu. Se aud sunetele lor specifice pe timpul nopții. Până acum nu au fost raportate pagube în gospodării, dar, într-adevăr, aceste exemplare sunt periculoase”, a precizat Adrian Bălănescu (PNL), primarul comunei Plopu.

Vânătorii încearcă să țină sub control populația de șacali

Problema este cunoscută și de vânători. Potrivit reprezentanților AJVPS Prahova, șacalii au fost semnalați în ultimii ani în tot mai multe zone din județ, inclusiv în zonele de deal și de munte.

„La nivelul AJVPS Prahova avem acțiuni organizate sâmbăta și duminica cu grupe de vânători, dar inclusiv acțiuni individuale, la pândă, în special seara. Efectuăm inclusiv evaluarea și, din păcate, s-au înmulțit foarte mult în zona de câmp și de deal, dar au ajuns și în zona de munte.

- Publicitate -

În sezonul de vânătoare, 15 mai 2025 – 14 mai 2026, a fost aprobată, de Ministerul Mediului, cota de recoltare de 40 de exemplare pentru zona Bucov – Plopu, respectiv pe Fondul de Vânătoare 39 Plopu. Din acest total, au fost recoltate 35 de exemplare.

Activitatea de recoltare este îngreunată de faptul că șacalii sunt foarte iuți și, spre deosebire de alte animale, au un simț mult mai dezvoltat când vine vorba de evitarea pericolelor. De exemplu, este mai greu de împușcat un șacal față de o vulpe.”, a precizat Laurențiu Petre, președintele AJVPS Prahova.

De ce s-au înmulțit șacalii

Biologul și muzeograful Raluca Marinescu spune că fenomenul nu este surprinzător.

- Publicitate -

„Explicația științifică, valabilă în cazul multor specii invazive, este că șacalul este un animal foarte adaptabil, capabil să supraviețuiască într-o paletă largă de habitate și să exploateze sursele de hrană disponibile care sunt foarte bogate în jurul localităților. De asemenea, aici au avantajul că nu există alți prădători cu care să intre în competiție pentru teritoriu și hrană.

În ceea ce privește apropierea de gospodării, o fac, probabil, și pentru că în sălbăticie animalele-pradă se împuținează.

Atunci când există hrană din belșug și nu au competitori în arealul respectiv, animalele se înmulțesc. Așa funcționează natura…”, explică, pentru Observatorul Prahovean, Raluca Marinescu, biolog și muzeograf în cadrul Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova.