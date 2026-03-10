Războiul din Orientul Mijlociu schimbă vacanțele românilor. Creștere de 32% a rezervărilor în țară

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu începe să influențeze inclusiv planurile de vacanță ale românilor. Tot mai mulți turiști renunță la destinațiile externe și se reorientează către stațiuni din România, considerate mai sigure și mai ușor accesibile.

- Publicitate -

Datele furnizate de operatorii din turism arată o creștere de 32% a rezervărilor pentru destinațiile interne în ultimele două săptămâni, comparativ cu perioada precedentă.

Tensiunile geopolitice, incertitudinile privind zborurile și dorința de a evita zonele cu risc sunt principalele motive pentru care românii își schimbă planurile de concediu.

Paștele și minivacanța de 1 Mai, în topul rezervărilor

Cele mai multe rezervări sunt pentru Sărbătorile de Paște, minivacanța de 1 Mai și vacanța de vară a elevilor. Potrivit operatorilor din turism, familiile reprezintă peste 95% din totalul rezervărilor.

- Publicitate -

Pentru Paște, românii preferă destinații care oferă liniște, tradiții și gastronomie locală, iar zonele montane și rurale devin tot mai atractive. În topul preferințelor se află: Valea Prahovei, Bucovina și Maramureș.

Stațiunile balneare, tot mai căutate

Cererea este în creștere și pentru stațiunile balneare, în special în rândul turiștilor seniori. Cele mai solicitate destinații sunt: Băile Felix, Călimănești – Căciulata sau Băile Herculane.

Prețurile pornesc de la 772 lei camera pentru trei nopți cu mic dejun la hoteluri de 3 stele și pot ajunge la 4.742 lei camera pentru pachete complete la hoteluri de 4 stele, care includ mese, acces SPA și intrări la aquapark.

- Publicitate -

Litoralul deschide sezonul între Paște și 1 Mai

Și Riviera românească rămâne o destinație atractivă pentru perioada dintre Paște și 1 Mai. Stațiuni precum Mamaia, Costinești și Vama Veche se pregătesc pentru zeci de mii de turiști atrași de combinația dintre tradițiile de Paște și primele evenimente ale sezonului estival.

Tarifele pentru Paște pornesc de la 496 lei camera pentru trei nopți într-un hotel de 3 stele și pot ajunge la 4.241 lei camera pentru hoteluri de 4 stele cu mic dejun și acces SPA.

Pentru minivacanța de 1 Mai, pachetele încep de la 447 lei camera pentru trei nopți la hoteluri de 2 stele și pot ajunge la aproximativ 3.930 lei camera pentru hoteluri de 4 stele.

„Nicăieri nu e mai bine ca acasă”

Potrivit lui Adrian Voican, președintele Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului Prahova, românii nu renunță la vacanțe, ci se adaptează contextului internațional.

- Publicitate -

„Nicăieri nu e mai bine ca acasă pare să fie motto-ul turiștilor noștri în ultimele două săptămâni. Când apar probleme în anumite destinații, românii nu renunță la concedii, ci se reorientează către stațiuni mai apropiate și mai sigure”, a declarat acesta.

Chiar dacă valoarea voucherelor de vacanță a fost redusă, acestea continuă să influențeze decizia de călătorie pentru aproape jumătate dintre turiști.