Risc mare de avalanșe în Bucegi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare de risc mare de avalanșe în Munții Bucegi.

Atenționarea ANM de risc mare de avalanșe este valabilă, la altitudini de peste 1800 m, până luni, 23 februarie, ora 20.00.

Potrivit meteorologilor, „pe multe văi depozitele de zăpadă sunt consistente, local de peste 2 metri”.

„Pe pantele înclinate va exista riscul declanșării avalanșelor de dimensiuni medii și mari, atât spontan, cât mai ales la supraîncărcări ale stratului cu turiști sau schiori, care să angreneze stratul consistent de zăpadă proaspătă, plăcile de vânt, iar în cazuri izolate unele din profunzime – risc mare(4)”, potrivit ANM.

Risc însemnat de avalanșe la altitudini sub 1800 m

La altitudini sub 1.800 de metri, stratul de zăpadă proaspătă este consistent și umezit, depășind local 25–35 cm.

Potrivit ANM, în perioada următoare se vor semnala ninsori moderate, ce vor mai depune local 10..15 cm de zăpadă și izolat mai mult.

„Se pot declanșa curgeri la altitudini apropiate de 1500 m sau avalanșe de dimensiuni medii și izolat chiar mari înspre 1800 m, riscul fiind amplificat la supraîncărcări ale stratului – risc însemnat (3)”, a anunțat ANM.

Autoritățile recomandă turiștilor prudență și evitarea traseelor în zonele cu pante înclinate și acumulări mari de zăpadă.