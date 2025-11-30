La ce oră se aprind astăzi luminițele la Ploiești. Restricții rutiere

Duminică, 30 noiembrie, la ora 18:00, se aprind luminițele de sărbători la Ploiești. Evenimentul trebuia să aibă loc aseară, dar a fost amânat din cauza codului galben de ploi care expiră astăzi la ora 14:00.

- Publicitate -

Primăria Ploiești a decis decalarea cu o zi a festivităților dedicate deschiderii Târgul de Crăciun din Ploiești – Republica lui Moș Crăciun.

Luminițele se aprind la ora 18:00

Astfel, Târgul de Crăciun din Ploiești – Republica lui Moș Crăciun – își va deschide porțile duminică, 30 noiembrie 2025, la ora 18.00, pe esplanada Palatului Administrativ, unde este prezent și bradul de Crăciun și de unde vor fi aprinse luminile de sărbătoare în tot orașul.

- Publicitate -

Concerte în centru

Începând cu ora 19.00, ploieștenii sunt invitați la concerte de muzică live, susținute de către Charlene, Amme și Zdob și Zdub, care vor aduce muzică bună și voioșie în fața publicului ploieștean.

Atmosfera de poveste a Târgului de Crăciun din Ploiești va continua și luni, 01 decembrie a.c., de Ziua Națională a României, când artiștii Andres Chiriac și Raluka, vor fi prezenți, de la ora 18.00, pe scena evenimentului.

Restricții rutiere

Primăria Ploiești a anunțat că se va opri circulația rutieră în ziua de duminică – 30 noiembrie 2025, în intervalul orar 17:30 – 21.00, pe Bulevardul Republicii, porțiunea cuprinsă între str. Vasile Milea și str. Gheorghe Lazăr și pe str. C. D. Gherea, pe tronsonul B-dul Republicii – str. Basarabilor.