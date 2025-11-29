Reacția ministrului Mediului la criza apei din Prahova

12 localități din Prahova au rămas fără apă potabilă, începând de vineri, 28 noiembrie. Până în acest moment problema nu a fost rezolvată, deși furnizarea apei ar fi trebuit să fie oprită pentru aproximativ 24 de ore.

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a transmis printr-o postare pe pagina sa de Facebook că nu e vorba doar de o problemă tehnică, ci „o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”.

„Astăzi am aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă în urma lucrărilor de la Paltinu, deşi atât ESZ Prahova, cât şi ABA Buzău–Ialomiţa şi filiala Hidroelectrica au dat asigurări ferme către Ministerul Mediului că lucrările de la acumularea Paltinu se vor desfăşura fără a afecta populaţia.

Faptul că zeci de mii de oameni au fost lăsaţi fără apă reprezintă nu doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Diana Buzoianu a anunțat că a dispus directorului general al ANAR convocarea unei ședințe de urgență cu ESZ Prahova, Hidroelectrica și ABA pentru a stabili planul de acțiune.

„În acest moment are loc şedinţa cu autorităţile publice, inclusiv cu prefectura şi reprezentanţi din local. În mod evident, debitele vor fi mai mici pe parcursul acestor lucrări, dar, în mod normal, accesul la apă nu ar trebui să fie oprit zile întregi.

În orele următoare, autorităţile au dat asigurări că vom avea şi soluţia tehnică propusă, în urma acestei şedinţe de urgenţă”, a transmis ministrul.

„Nu vom tolera întârzieri, ascunderi de informaţii sau lipsă de comunicare. Oamenii au nevoie de apă potabilă, nu de justificări”, mai afirmă Diana Buzoianu.

Ministrul Mediul a anunțat că va trimite și Corpul de Control pentru a face verificări asupra modului în care a fost gestionată situația.

„Doar acum câteva zile, toate autorităţile din subordinea Ministerului Mediului, dar şi din subordinea Ministerului Energiei, au dat asigurări că nu vor lăsa fără apă potabilă comunitatea din respectiva zonă. Evident că trebuie să răspundă cei care nu îşi fac treaba corect.

Revin cu informaţii imediat ce soluţia tehnică începe să fie pusă în aplicare. Oamenii din Prahova şi Dâmboviţa au nevoie de apă acum, iar prioritatea noastră este ca furnizarea să fie reluată în cel mai scurt timp posibil. Lucrările trebuie făcute, dar trebuie făcute profesionist, fără a lăsa fără apă potabilă zile întregi zeci de mii de locuitori”, a adăugat Buzoianu.