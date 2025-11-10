Avarie Termo Ploiești. Zonele afectate

Termo Ploiești anunță că, pentru remedierea unei avarii, va sista furnizarea căldurii în mai multe zone din Municipiu.

- Publicitate -

Comunicatul Termo Ploiești

Echipa de intervenție Termo Ploiești a constatat o avarie majoră la căminul de vane din zona Palatului Culturii. Ca urmare, în vederea executării lucrărilor de remediere, începând de marți, 11 noiembrie 2025, ora 08:00, până miercuri, 12 noiembrie 2025, ora 23:00, va fi întreruptă furnizarea agentului termic în punctele termice și modulele termice cu străzile aferente acestora, după cum urmează:

Punctele termice:

Centru 1,2,3, 4, 7, 8, 9, 11 și 13

23 August 1 și 12

Republicii 8 și 11

- Publicitate -

Modulele termice:

Colegiul Național I.L. Caragiale. Școala Gimnazială nr. 14, Direcția de Sănătate Publică Prahova (DSP), Hale și Piete Ploiesti, Sediul SGU, Urban ICIM și Taga Invest

Termo Ploiești își cere scuze clienților pentru disconfortul creat și îi asigură că va întreprinde toate demersurile necesare pentru remedierea avariei în cel mai scurt timp posibil.

Revenim cu informații actualizate privind stadiul lucrărilor de intervenție și timpul estimat pentru reluarea serviciului.

- Publicitate -

Pentru relații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0800 672 777

– număr de telefon apelabil gratuit, la nivel național, în orice rețea, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.