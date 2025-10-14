„Claie peste grămadă” în microbuzul de pe ruta Bătești-Ploiești

Călători băgați „claie peste grămadă” în microbuzele care asigură transportul în comun pe ruta Bătești -Ploiești. Navetiștii reclamă faptul că maxi taxi-urile care ajung în stații au un număr prea mic de locuri, comparat cu numărul călătorilor care circulă pe această rută.

„Sunt navetistă de ani de zile și obiceiul acesta încă se păstrează. Oamenii circulă claie peste grămadă, deși prețul pe ruta Bătești – Ploiești s-a scumpit, de la 1 septembrie, cu 1 leu. Firma care acoperă această rută, MCF Impex Producție Construcții Import Export SRL, scoate pe traseu microbuze cu prea puține locuri față de numărul pasagerilor. În perioada cât elevii sunt la școală, situația e și mai dramatică.

Dat fiind faptul că, dimineața, mașinile sunt la 07.00, la 8.30 și apoi de-abia la ora 11.00, oamenii nu au încotro decât să circule precum sardelele. Ne expunem în fiecare zi pericolelor, iar șoferii mai lasă și oamenii în stație, fiindcă spun că ei plătesc amenda, dacă sunt trași pe dreapta.

Vine iarna. Care sunt soluțiile? Să înghețăm în stații sau să circulăm în condiții inumare?!”, a semnalat o cititoare, Petronela Marinache. Femeia a transmis și imagini cu călătorii care circulă îngrămădiți pe această rută.

Probleme în ceea ce privește modul în care sunt transportați navetiștii ne-au fost semnalate în nenumărate rânduri de către prahovenii abonați la transportul public rutier județean.

Solicităm, pe această cale, un punct de vedere Consiliului Județean Prahova, cu privire la situația semnalată pe traseul Bătești -Ploiești.