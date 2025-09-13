- Publicitate -

Cum arată lucrările la drumul care va lega Prahova de Brașov

Au început lucrările la noul drum care se construiește între Valea Doftanei și Brădet, alternativa la DN 1 – Valea Prahovei. Acesta va lega județele Prahova și Brașov.

Investiția, finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației are o valoare de 405.405.438 lei este realizată de Construcții Erbașu. Durata contractului este de 48 de luni.

DJ 102 I are o lungime totală de 25,63 km, din care 12,43 km se află pe teritoriul administrativ al judeţului Braşov, iar restul în Prahova.

Traseul drumului judetean DJ 102I se împarte în 2 tronsoane :

  • Tronsonul 1 aflat pe raza judetului Prahova între km 37+620 si km 50+820,38 (lim. Jud. Brasov), in lungime de 13.200,38 m
  • Tronsonul 2 aflat pe raza judetului Brasov intre km 50+820,38 (lim. Jud. Prahova) si km 63+256.08, in lungime totala de 12.435,70 m

Proiectul include realizarea a 13 km de zid de sprijin, 72 de podețe transversale, 14 poduri, 13 parcări de scurtă durată și peste 9 km de parapet de protecție.

Drumul va avea o singură bandă pe sens și va traversa Munții Baiului prin pasul Predeluț, care atinge altitudinea de 1.285 m.

Primarul comunei Valea Doftanei, Lucian Vileford Costea, a publicat imagini cu stadiul lucrărilor:

