V-au plăcut evenimentele estivale ale Primăriei Ploiești? Sondaj

Observatorul Prahovean lansează un nou sondaj de opinie online. De data aceasta, tema o reprezintă evenimentele organizate peste vară de Primăria Ploiești.

Concerte, spectacole în aer liber, competiții sportive, festivaluri sunt doar câteva dintre evenimentele organizate în sezonul estival de Primăria Ploiești.

Cele mai multe dintre acestea au avut loc sub egida Republica de sub castani, pe Bulevardul Independenței.

Vă puteți exprima opinia răspunzând la întrebarea Cum considerați evenimentele de petrecere a timpului liber organizate în ultimele luni de Primăria Ploiești? cu una din opțiunile sondajului de mai jos:

