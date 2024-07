Prahova Value Centre aduce expozitia Dino Park #LângăTine!

Până pe 11 august, parcarea centrului comercial Prahova Value Centre se transformă într-un tărâm preistoric fascinant, găzduind spectaculoasa expoziție de dinozauri – Dino Park.

Dino Park promite să fie o atracție captivantă, prezentând replici impresionante, în mărime naturală ale celor mai mari și mai spectaculoase creaturi preistorice. Vizitatorii vor avea ocazia să se apropie de giganții preistorici și să învețe despre viața și comportamentul lor.

Evenimentul va fi deschis zilnic între orele 10:00 și 20:00, oferind o experiență de neuitat pentru vizitatorii de toate vârstele.

De asemenea, copiii se vor putea urca pe unul dintre exponate și vor putea face poze în cadrul preistoric, într-un ou de dinozaur.

„Suntem încântați să aducem Dino Park la Prahova Value Centre și să oferim comunității locale șansa de a explora această lume fascinantă și plină de mister, unde dinozaurii prind viață. Este o ocazie unică pentru familii și pentru copii să se bucure de o aventură educativă și distractivă, într-un mediu captivant. – declară Ioana Mot, managerul general al centrului comercial Prahova Value Centre.

Informaţiile despre eveniment pot fi accesate şi pe site-ul Prahova Value Centre: Expoziția Dino Park, la Prahova Value Centre