Gest impresionant pentru Bogdan Ioan, băiețelul din Ploiești care luptă să învingă o boală cumplită. Fostul internațional al României, Ionuț Georgescu, și-a scos la licitație tricoul pentru a sprijini familia micuțului

Povestea lui Bogdan Ioan, băiețelul din Ploiești, în vârstă de numai 3 ani și opt luni, care se luptă cu o boală cumplită, nu a rămas fără ecou.

Coordonatorul ACS Academiei Junior Ploiești, Ionuț Georgescu, unul dintre cei mai apreciați handbaliști români, și-a scos la licitație tricoul pe care l-a îmbrăcat, la ultimul meci, din postura de jucător profesionist.

„Am citit în Observatorulph.ro despre cazul băiețelului. Am verificat datele prezentate și am decis să organizăm o licitație, iar banii strânși să îi dăruim tatălui copilului. Am scos la licitație tricoul pe care l-am îmbrăcat la ultimul meci”, ne-a povestit Ionuț Georgescu.