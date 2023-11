Auchan, pregătit pentru SGR: Retailerul a colectat deja 32 de milioane de ambalaje la nivel național

Magazinele Auchan România sunt pregătite pentru startul Sistemului de Garanție – Returnare, program ce intră în vigoare din 30 noiembrie. Retailerul, primul care a intrat în hora reciclării, a oferit clienților posibilitatea de a aduce ambalajele utilizate pentru colectare și reciclare la punctele special amenajate dotate cu aparate automate de colectare (RVM) încă din luna aprilie a acestui an.

Astfel, până în prezent, Auchan a colectat deja 32 de milioane de ambalaje la nivel național. Ambalajele cu simbolul Ambalaj cu Garanție vor putea fi aduse în toate magazinele Auchan, iar în paralel, Auchan continuă acțiunile de bonificare cu 50 de bani per ambalaj și pentru clienții care aduc ambalaje fără simbolul specific, suma fiind oferită sub formă de voucher acordat în baza cardului de fidelitate MyCLUB Auchan.

Sistemul de colectare a ambalajelor de tip plastic, metal și sticlă este disponibil deja pentru clienți în magazine, Auchan venind în sprijinul acestora încă din luna aprilie, când retailerul a instalat aparate de tip RVM (reverse vending machine) și a oferit vouchere în valoare de 50 bani pentru fiecare ambalaj colectat, prin intermediul cardului de fidelitate MyCLUB Auchan. Această soluție a fost implementată din timp pentru ca un număr cât mai mare de cetățeni să testeze și să se obișnuiască cu un astfel de sistem pentru reciclarea sistematică a ambalajelor băuturilor.

„Practic, Sistemul de Garanție – Returnare funcționează la noi de peste 7 luni datorită unui efort comun al tuturor echipelor noastre, cărora le mulțumim pe această cale pentru implicarea exemplară de care au dat dovadă, dar și clienților Auchan, care au fost deosebit de receptivi în a adopta un comportament de consum responsabil. Ne bucurăm că aceștia au înțeles importanța reciclării, contribuind la startul celui mai mare proiect de economie circulară din România. Astfel, la nivel național, am colectat deja, până în prezent, un număr impresionant de 32 de milioane de ambalaje, investind peste 16 milioane de lei în recompensele oferite pentru reciclare, alături de partenerii noștri. Felicităm RetuRO și toate asociațiile implicate în acest demers esențial pentru mediul înconjurător pentru toată munca depusă și, de asemenea, Ministerul Mediului, pentru inițiativa extraordinară. Contăm și de acum înainte pe nivelul ridicat de responsabilitate al clienților noștri, pe care îi încurajăm să recicleze în număr cât mai mare,”, a declarat Corina Dospinoiu, Director Sustenabilitate Auchan Retail România.

Odată cu demararea programului național, cele două tipuri de ambalaje, cu și fără simbolul Ambalaj cu Garanție, pot fi primite în aceleași puncte de colectare, dar la aparate diferite, în următoarele magazine Auchan, indiferent de locul din care au fost achiziționate inițial produsele: Baia Mare, Brașov Coresi, Vitan, Drumul Taberei, Berceni, Cluj Iulius, Cluj Iris, Constanța Sud, Constanța Nord, Craiovița, Craiova Electroputere, Oradea, Pitești Găvana, Târgu Mureș Nord, Târgu Mureș Sud, Timișoara Nord, Timișoara Iulius și Timișoara Sud, în punctele de reciclare special amenajate. Pentru ambalajele cu simbolul Ambalaj cu Garanție, vor fi acordați, în primă fază, 50 de bani per ambalaj direct prin tichetul emis de aparate și care poate fi utilizat la cumpărături în orice magazin Auchan (cu excepția magazinelor din stațiile Petrom). Pe măsură ce vor intra în magazine produsele cu simbolul Ambalaj cu Garanție, garanția în bani va fi returnată clienților, iar în paralel, vor continua campaniile cu beneficii prin cardul de fidelitate MyCLUB Auchan pentru cei care reciclează ambalaje fără simbolul specific, conform informațiilor și regulamentelor publicate de comerciant.

Pionier în ceea ce privește reciclarea, Auchan este și primul retailer care a introdus, în 2011, în câteva dintre magazinele sale, automate de tip RVM pentru recuperarea PET-urilor, desfășurând de-a lungul anilor, constant, acțiuni de responsabilitate socială și economie circulară pentru protejarea planetei.

Despre Auchan

Auchan România are în portofoliu peste 440 de magazine, cuprinzând 33 de hipermarketuri, 8 supermarketuri și 404 magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care aproape 400 în stațiile Petrom, cât și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2022 de peste 1,2 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi. Auchan România este certificat Customers’ Friend și a primit statutul Customers’ Friend – Superior Excellence, precum și certificarea Top Employer în 2023.

Auchan România realizează o serie de acțiuni importante pentru promovarea activităților de responsabilitate socială şi integrare a tinerilor, dar şi programe pentru protejarea mediului înconjurător care au drept scop gestionarea deşeurilor, economisirea resurselor etc. Printre proiectele pe care compania le-a desfășurat se numără plantarea a 100.000 de copaci prin proiectul Mobilizatron, realizarea filmului “România neîmblânzită”, primul documentar despre natura României, precum și amenajarea a două unități de suport medical pentru pacienții cu forme noncritice de Covid-19. În prezent, Auchan are mai multe proiecte active: Zero Risipă (prin care au fost salvate peste 16 milioane de produse), Programul național de colectare a uleiului uzat (prin care a colectat și reciclat aproape un milion de litri de ulei), Programul de Sustenabilitate Personală, precum și multe alte acțiuni menite să ajute mediul înconjurător și societatea.

Mai mult, în fața marii provocări climatice, compania va integra în fiecare segment al strategiei de business obiective clare, menite să contribuie la un viitor mai sustenabil, prezervând planeta. Strategia de climat, parte din umbrela #nuepreatarziu, va reprezenta piatra de temelie a proiectului de companie, retailerul concentrându-se pe toate cele 3 scopuri: echipamente frigorifice, energie, transporturi și produse.

