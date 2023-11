David Oprișan, salvatorul singurului supraviețuitor al accidentului din august, din Ploiești, este invitat special la Gala Comunității Prahovene

David Oprișan, cel care a reușit să-l scoată din flăcări pe singurul supraviețuitor al teribilului accident din luna august, de la Ploiești, în urma căruia și-au pierdut viața doi tineri, este invitat special la Gala Comunității Prahovene, ediția 2023. Evenimentul de recunoaștere și de promovare a faptelor bune și a oamenilor care le-au realizat este organizat de Fundația Comunitară Prahova și Observatorul Prahovean și va avea loc pe data de 24 noiembrie 2023 la Ramatuelle.

20 august 2023. Ploieștiul este zguduit de o tragedie, un accident în care doi tineri și-au pierdut viața iar un al treilea a reușit să scape printr-un miracol. Și miracolul poartă numele de David Oprișan, cel care a intrat în mașina arzând și l-a scos de acolo pe singurul supraviețuitor al accidentului.

Providența a făcut ca, în noaptea de 20 august David să fie pasager în mașina unui prieten și să se deplaseze pe strada Mihai Bravu, spre ieșirea din Ploiești.

La un moment dat, în zona podului din Mihai Bravu, au văzut cum șoferul mașinii care circula din sens opus pierde controlul volanului și se oprește într-un stâlp de la marginea drumului.

Fără să stea prea mult pe gânduri, au oprit mașina, iar David, un tânăr de 21 de ani din cartierul ploieștean Dorobanțu, l-a îndemnat pe prietenul său care se afla la volan să sune la 112.

Motivul pentru care nu a fost el cel care a anunțat autoritățile a fost unul comun: nu mai avea baterie la telefon, după cum a declarat David la momentul respectiv pentru Observatorul Prahovean.

„Eu eram cu șoferul, prietenul meu. Coboram de pe pod și am văzut când mașina a intrat frontal, cu viteză, în stâlp. Cred că mașina a alunecat pe șinele de tramvai care sunt în zonă, erau acoperite cu nisip și a pierdut controlul”, a povestit David.

„M-am dat jos din mașină și i-am zis șoferului să sune la 112, eu nu mai aveam baterie la telefon. În zona accidentului, pe cealaltă parte a drumului, erau mai mulți angajați ai unei fabrici care stăteau după gard.”

Și-a dat seama că un incendiu este pe cale să înceapă și fără să ia în calcul pericolul la care se expune s-a dus la mașina care începuse să ardă.

„Mi-a fost frică să deschid ușa pentru că mașina ardea. Am reușit până la urma să îmi fac curaj și, cum am tras de ea, pasagerul a căzut la picioarele mele și l-am tras cât de departe am putut (…)”, a mai povestit David Oprișan.

David este un tânăr în vârstă de 21 de ani din Ploiești, care locuiește în cartierul Dorobanțu, absolvent al Colegiului Național Spiru Haret. „Dumnezeu m-a dus acolo și mi-a dat curaj…”, a declarat tânărul.

Fapta sa merită aprecierea comunității. Vezi și alți oameni de valoare pe www.galaprahovei.ro.